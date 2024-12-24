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СБУ викрила майже сотню агентурних мереж РФ за два роки: деталі від Малюка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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СБУ викрила майже сотню агентурних мереж РФ за два роки: деталі від Малюка
До початку повномасштабного вторгнення громадян України найчастіше вербували під час їхніх поїздок до РФ
фото: ssu.gov.ua (ілюстративне)

До складу агентурних мереж РФ входили як народні депутати, так і чинні військовослужбовці

Служба безпеки України викрила 93 російські агентурні мережі за останні два роки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову СБУ Василя Малюка.

Як повідомив Малюк, у 2023 році вдалося викрити 47 мереж, а протягом 2024 року нейтралізувати ще 46. До складу цих груп входили як народні депутати, так і чинні військовослужбовці.

За даними видання, до початку повномасштабного вторгнення громадян України найчастіше вербували під час їхніх поїздок до Росії. Нині ситуація змінилася: вербування переважно здійснюється онлайн через соціальні мережі. Російські спецслужби знаходять людей із прокремлівськими поглядами та встановлюють із ними контакт.

Reuters зазначає, що мотиви співпраці з росіянами різноманітні. Одні українці підтримують ворога через свої ідеологічні переконання, інші – через обіцянки матеріальної винагороди, шантаж або погрози.

Нагадаємо, що військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни.

Також на Волині викрито російського агента, який служив у підрозділах охорони та готував нові повітряні удари по регіону.

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Теги: росія росіяни СБУ Василь Малюк російські агенти

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