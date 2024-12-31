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Партизани спалили два локомотиви під Москвою (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Партизани спалили два локомотиви під Москвою (відео)
Під Москвою палав локомотив
фото: скріншот з відео

Партизани провели дві операції у Московській області

Партизани на станції Дмитров та в депо Лобня (Московська область) спалили два локомотиви, які росіяни мали відправити на тимчасово окуповані території України. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Учасники Маріупольського спротиву та спротиву Приазовʼя провели дві операції у Московській області. У результаті було пошкоджено два локомотиви», – йдеться у повідомленні.

Так, на залізничній станції Дмитров партизани підпалили новий електропотяг ЕП2Д-0014, який після ремонту планували відправити на окуповані території. А в депо міста Лобня згорів теплотяг.

До слова, ввечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Теги: пожежа партизани росія Москва потяг

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