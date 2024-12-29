В Україні спрощено порядок отримання військовими протезів: що змінилося

Відтепер учасники бойових дій зможуть отримати високофункціональний протез без проведення первинного протезування

Кабінет міністрів підтримав зміни, які розширюють можливості для військових отримати високофункціональні протези. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Відтепер учасники бойових дій зможуть отримати високофункціональний протез без проведення первинного протезування, якщо це рекомендовано мультидисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК), а також у всіх випадках високої ампутації кінцівки або подвійної ампутації.

Високофункціональний протез поєднує в собі сучасні технології та інноваційні матеріали, що дозволяють відновити базові функції, а також виконувати складні рухи та дії. Раніше отримати такий виріб можна було лише через 12 місяців після первинного протезування.

Також уряд скоротив строк експлуатації протезу, отриманого при первинному протезуванні та для військових, які повертаються до служби. Відтепер використовувати виріб можна буде до трьох років.

Крім того, вдвічі збільшено норматив забезпечення військових вкладишами для кукс – частин кінцівок, що залишаються після ампутації.

Також унормовано внесення інформації про високофункціональний виріб, отриманий за рахунок благодійної або гуманітарної допомоги, до Централізованого банку даних проблем з інвалідності (ЦБІ);

Кабмін скоротив перелік документів, які протезно-ортопедичні підприємства подають до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для надання військовим високофункціонального протезу.

Додатково для учасників бойових дій підвищили граничну вартість високофункціональних протезів, яку покриває держава. Відтепер залежно від рівня ампутації гранична ціна протезу верхньої кінцівки сягає майже 4,3 млн грн, а нижньої – до 3,8 млн.

Також розширили перелік виробів підвищеної функціональності, які можуть отримати українці, які пережили важкі травми. Йдеться про:

протез плеча із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

протез після вичленення у плечовому суглобі із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

протез стегна модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням;

протез після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням.

Нагадаємо, військовослужбовці зможуть оперативніше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези, зокрема протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів.