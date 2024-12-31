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Де РФ шукає нових солдатів для війни? Версія The New York Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Де РФ шукає нових солдатів для війни? Версія The New York Times
Росія шукає нові способи поповнення армії для ведення війни
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

РФ розширює методи поповнення військових резервів

Росія активно залучає до війни проти України десятки тисяч ув’язнених та посилює набір нових військовослужбовців до армії. Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, РФ розширює методи поповнення військових резервів. Тепер, згідно з новими законами, для вступу до війська більше не обов’язково бути засудженим за злочини. Затриманим поліцією пропонують зняття обвинувачень в обмін на добровільну службу.

До лав армії, як пише The New York Times, також набирають осіб із великими боргами, нещодавніх іммігрантів із проблемами із законом, а також корумпованих чиновників. Наприклад, у Санкт-Петербурзі двох чоловіків, яких звинуватили в контрабанді 200 кг кокаїну на суму близько $30 млн, звільнили від обвинувачень після підписання контрактів на службу в штурмовій роті.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чимало підозрюваних у тяжких злочинах, замість судового розгляду, погоджуються на службу в армії.

Кремль намагається уникати загальної мобілізації, побоюючись протестів, однак продовжує шукати шляхи зміцнення армії через значні втрати на фронті. Водночас Росія прагне посилити свої позиції напередодні можливої зміни політики новообраного президента США Дональда Трампа, який раніше заявляв про намір завершити війну.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволить списувати учасникам війни в Україні прострочені кредити сумою до 10 млн рублів. Він пошириться на мобілізованих, призовників і військовослужбовців, які уклали контракт після 1 грудня 2024 року терміном понад рік, а також на їх дружин.

Також міністерство внутрішніх справ Росії відсьогодні почало позбавляти статусу громадянина РФ осіб, які отримали російське громадянство, але не пройшли процедури військової присяги.

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Теги: армія Україна війна мобілізація путінський режим росіяни військові путін росія

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