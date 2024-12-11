У Брянську згоріли два магістральні тепловози

Тепловози забезпечували логістичні потреби окупантів

У Брянську 5 грудня згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Як зазначається, пожежа під час якої згоріли два магістральні тепловози сталася у залізничному депо міста Брянськ.

«Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється», – йдеться у дописі.

Розвідка наголосила, що за кожен воєнний злочин «буде справедлива відплата».

Нагадаємо, у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область.

Як відомо, російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.

Як повідомлялося, МАГАТЕ на надзвичайному засіданні у Відні розгляне атаку російським безпілотником по автомобілю місії агентства як черговий злочин Російської Федерації.

До слова, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України.