У Брянську згоріли два магістральні тепловози
Тепловози забезпечували логістичні потреби окупантів
У Брянську 5 грудня згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Як зазначається, пожежа під час якої згоріли два магістральні тепловози сталася у залізничному депо міста Брянськ.
«Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється», – йдеться у дописі.
Розвідка наголосила, що за кожен воєнний злочин «буде справедлива відплата».
Нагадаємо, у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область.
Як відомо, російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.
Як повідомлялося, МАГАТЕ на надзвичайному засіданні у Відні розгляне атаку російським безпілотником по автомобілю місії агентства як черговий злочин Російської Федерації.
До слова, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України.
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