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СБУ затримала російських агентів, які підірвали залізничну колію перед потягом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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СБУ затримала російських агентів, які підірвали залізничну колію перед потягом
Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Поплічниками агресора виявилося двоє мешканців Хмельниччини віком 28 та 29 років

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Хмельниччині диверсійну групу російських спецслужб. Двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Про це повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора.

Як зазначають правоохоронці, для вчинення диверсії фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій, який начинили тротилом та пластидом. Наприкінці грудня 2024 року вночі спільники встановили вибухівку з дистанційним керуванням на залізничній колії у Хмельницькому районі.

Агенти РФ встановили вибухівку з дистанційним керуванням на залізничній колії у Хмельницькому районі
Агенти РФ встановили вибухівку з дистанційним керуванням на залізничній колії у Хмельницькому районі
фото: ssu.gov.ua/СБУ
Зловмисники зафіксували підрив колії на камеру телефону
Зловмисники зафіксували підрив колії на камеру телефону
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Для «звітності» перед окупантами їхні поплічники зафіксували підрив колії на камеру телефону. Унаслідок події ніхто не постраждав. Машиністу вдалося вчасно зупинити потяг, а після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух до пункту призначення», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали обох зловмисників за лічені години «по гарячих слідах».

Правоохоронці затримали зловмисників
Правоохоронці затримали зловмисників
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Утікаючи з місця події, фігуранти змінили авто і пересіли в інше, щоб приховати сліди злочину. Однак, їм це не допомогло. Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії», – повідомляє СБУ.

Зловмисниками виявилися двоє мешканців Хмельниччини віком 28 та 29 років. Один з них – наркозалежний, інший – дезертир, який самовільно залишив свою військову частину і переховувався. ФСБ завербувала їх, коли молодики шукали «легкий» заробіток на тематичних Telegram-каналах.

Фігуранти отримали підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. Вони готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони.

До слова, Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. На замовлення окупантів вони збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі. Також під час документування злочинної діяльності фігурантів з'ясувалось, що вони коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

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Теги: СБУ Офіс Генерального прокурора російські агенти Укрзалізниця потяг вибухівка

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