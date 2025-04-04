Головна Світ Політика
search button user button menu button

У США був звільнений очільник Агентства нацбезпеки

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
У США був звільнений очільник Агентства нацбезпеки
Генерал Тімоті Хо був у відрядженні й своє звільнення не коментував
фото: The Washington Post

Активістка Лумер стверджує, що генерал Хо був «нелояльним до Трампа»

Директор Агентства національної безпеки США (NSA), генерал Тімоті Хо та його цивільна заступниця Венді Нобл були звільнені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Причини такого звільнення наразі невідомі. Тим часом ультраправа активістка Лора Лумер стверджує, що обидва посадовці були звільнені через «нелояльність до президента Трампа».

За даними журналістів, Венді Нобл була переведена на іншу роботу – в Офіс заступника міністра оборони з розвідки. Щодо генерала Хо, то він був у відрядженні й своє звільнення не коментував.

Тимчасовим директором NSA став генерал-лейтенант Вільям Дж. Хартман, а його тимчасовою заступницею – Шейла Томас, яка працювала виконавчим директором відомства.

Раніше стало відомо, що Білий дім звільнив директора з питань розвідки Браяна Волша, старшого директора із законодавчих питань Томаса Будрі та старшого директора з питань технологій і нацбезпеки Девіда Фейта. Зауважимо, що ці звільнення відбулися після зустрічі президента США Дональда Трампа з Лорою Лумер.

Також «Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна та ще п’ятьох адміралів і генералів.

Читайте також:

Теги: США звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Дікусар на початку повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ
Хореограф і військовий Дмитро Дікусар одягнув «костюм» для президента США (фото)
4 березня, 12:27
Трампу доведеться думати щоби умови перемир’я, якщо воно буде, були відносно пристойними
Путін буде тягнути час. Але у Трампа його просто немає
14 березня, 18:18
Всі в очікуванні президента Трампа
Всі в очікуванні Трампа: хто вже прибув та перші деталі з Капітолію
5 березня, 04:06
Вейна Грецькі багато фахівців та експертів називають найкращим хокеїстом усіх часів
Канадці хочуть перейменувати ділянку автомагістралі, названу на честь друга Трампа
6 березня, 12:48
Канадці уникають Amazon на знак протесту проти політики США
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
5 березня, 11:49
Сійярто звинуватив Польщу в перешкоджанні «мирному плану» Трампа
Сійярто звинуватив Польщу в перешкоджанні «мирному плану» Трампа
8 березня, 12:54
Найбільш захищеним месенджером в Україні є Signal
Signal перестав реагувати на запити українських правоохоронців
12 березня, 08:45
Грем: Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. І є лише одна людина на планеті, здатна на це, і це президент Трамп
Сенатор Грем заявив, що Путін пошкодує, якщо грає з Трампом – CBS News
16 березня, 23:08
Трамп зазначив, що доступ до секретних даних для певних осіб більше не відповідає національним інтересам США
Трамп заборонив колишній адміністрації Байдена доступ до секретних даних
22 березня, 10:46

Політика

У США був звільнений очільник Агентства нацбезпеки
У США був звільнений очільник Агентства нацбезпеки
Сибіга в Брюсселі зустрівся з держсекретарем США
Сибіга в Брюсселі зустрівся з держсекретарем США
Суд схвалив імпічмент президента Південної Кореї
Суд схвалив імпічмент президента Південної Кореї
Трамп має сплатити понад $820 тис. автору досьє: рішення суду
Трамп має сплатити понад $820 тис. автору досьє: рішення суду
Трамп повідомив, коли Маск може покинути DOGE
Трамп повідомив, коли Маск може покинути DOGE
Радники Трампа виступають проти дзвінка Путіну: яка причина
Радники Трампа виступають проти дзвінка Путіну: яка причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
51K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
15K
«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом
13K
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua