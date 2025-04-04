У США був звільнений очільник Агентства нацбезпеки

Генерал Тімоті Хо був у відрядженні й своє звільнення не коментував

Активістка Лумер стверджує, що генерал Хо був «нелояльним до Трампа»

Директор Агентства національної безпеки США (NSA), генерал Тімоті Хо та його цивільна заступниця Венді Нобл були звільнені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Причини такого звільнення наразі невідомі. Тим часом ультраправа активістка Лора Лумер стверджує, що обидва посадовці були звільнені через «нелояльність до президента Трампа».

За даними журналістів, Венді Нобл була переведена на іншу роботу – в Офіс заступника міністра оборони з розвідки. Щодо генерала Хо, то він був у відрядженні й своє звільнення не коментував.

Тимчасовим директором NSA став генерал-лейтенант Вільям Дж. Хартман, а його тимчасовою заступницею – Шейла Томас, яка працювала виконавчим директором відомства.

Раніше стало відомо, що Білий дім звільнив директора з питань розвідки Браяна Волша, старшого директора із законодавчих питань Томаса Будрі та старшого директора з питань технологій і нацбезпеки Девіда Фейта. Зауважимо, що ці звільнення відбулися після зустрічі президента США Дональда Трампа з Лорою Лумер.

Також «Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна та ще п’ятьох адміралів і генералів.