Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США

Більшість канадських споживачів заявили, що вони відмовилися від покупок товарів, вироблених у США, і менше роблять замовлень на Amazon

Більшість канадських споживачів заявили, що стали рідше купувати товари американського виробництва та замовляти товари на Amazon.com Inc. Розворот стався після принизливих випадів на адресу Канади з боку нового глави Білого дому Дональда Трампа, і ще більше посилився після вчорашнього рішення Трампа про введення нових мит на імпорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

Згідно з опитуванням, проведеним найбільшою соціологічною компанією Канади Leger Marketing, дві третини заявили, що за останні тижні вони купили менше американських товарів у магазинах. А 55% стали рідше замовляти товари на Amazon.

Трамп розлютив канадців своїми погрозами застосувати «економічну силу» до Канади. Принизлива пропозиція стати 51 штатом США викликала сплеск патріотизму в країні з населенням 41 мільйон осіб. Наразі канадці діляться у соцмережах списками доступних вітчизняних товарів, скасовують чи відкладають поїздки до США та освистують національний гімн США.

Також у Канаді прибирають з полиць американські товари.

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на аналогічне рішення президента США Дональда Трампа.

До слова президент США Дональд Трамп розглядає можливість послаблення мита для Мексики та Канади, заявиа американський міністр торгівлі Говард Латнік.