Сійярто звинуватив Польщу в перешкоджанні «мирному плану» Трампа

Глава МЗС Угорщини заявив, що польський уряд нібито намагається заблокувати мирні переговори

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив польський уряд в тому, що той нібито перешкоджає президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу у введенні в дію «мирного плану». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Сійярто.

Угорський міністр заявив, що прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі «читають лекції про те, що відповідає інтересам Європи».

«Вони вважають, що це продовження війни, ми вважаємо, що це мир. Вони думають, що це вбивства та руйнування, ми думаємо, що це встановлення миру. І зараз є реальний шанс на мир: мирні зусилля Дональда Трампа можуть увінчатися успіхом. Шкода, що польський уряд разом з рештою Брюсселя намагається заблокувати мирні переговори», – йдеться в повідомленні.

Більше того, Сійярто заявив, що переважна більшість світу, на чолі зі США та нібито включно з Угорщиною, хоче миру.

«А 26 держав-членів Європейського Союзу, включно з Польщею, проголосували в четвер за продовження війни», – додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан став єдиним із 27 лідерів ЄС, хто відмовився ставити підпис під висновками саміту ЄС щодо підтримки України 6 березня. Тоді відповідний текст узгодили 26 із 27 держав Європейського Союзу.

Це означає, що декларація не увійде до офіційних висновків саміту ЄС, але міститиметься в додатках до цих висновків, «твердо підтриманих 26 державами-членами».

У документі міститься підтримка потенційного розміщення миротворців в Україні в межах механізму «Спільної політика безпеки та оборони» (CSDP), за яким Євросоюз бере участь у миротворчих операціях.