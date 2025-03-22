Трамп заборонив колишній адміністрації Байдена доступ до секретних даних

Трамп зазначив, що доступ до секретних даних для певних осіб більше не відповідає національним інтересам США

Обмеження торкнулося 15 високопосадовців, серед яких Ентоні Блінкен, Джейк Салліван, Камала Гарріс, а також члени родини Байдена

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про скасування доступу до секретної інформації для посадовців адміністрації Джо Байдена, обґрунтовуючи це загрозою національним інтересам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Обмеження торкнулося 15 високопосадовців, серед яких колишній держсекретар Ентоні Блінкен, ексрадник з національної безпеки Джейк Салліван, ексвіцепрезидент Камала Гарріс, а також члени родини Байдена.

У відповідному меморандумі Трамп наголосив, що збереження доступу до секретних матеріалів для цих осіб більше не відповідає інтересам США. До списку також увійшли Ліза Монако, Марк Зейд, Норман Айзен, Елвін Брегг, Ендрю Вайсманн, Гілларі Клінтон, Фіона Хілл, Олександр Віндман, Ліз Чейні, Адам Кінзінгер і генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Згідно з указом, обмеження розповсюджується не лише на тих, хто мав доступ до розвідувальних брифінгів чи президентської довідки, а й на осіб, які отримували секретну інформацію під час роботи в уряді чи приватних організаціях.

Президент доручив керівникам виконавчих департаментів та агентств США вжити заходів для скасування дозволів безпеки зазначених осіб і заборонити їм доступ до урядових установ без супроводу. Також державні структури повинні повідомити про це приватні організації, якщо доступ до секретних даних було надано через них.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про негайне припинення охорони Секретної служби для Гантера та Ешлі Байден, дорослих дітей колишнього президента Джо Байдена. Він також висловив невдоволення значними витратами платників податків на їхню охорону, крім того, що Гантера супроводжували 18 агентів під час поїздки до Південної Африки.

Також у лютому Трамп заявив, що позбавляє колишнього президента Джо Байдена доступу до секретної інформації. Американський президент заявив, що тепер Байдену немає потреби продовжувати отримувати доступ до секретної інформації.