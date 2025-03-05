Всі в очікуванні Трампа: хто вже прибув та перші деталі з Капітолію

Майже ніхто з демократів не стояв і не аплодував першій леді, коли Мелоні входила до Капітолію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступить на спільному засіданні Конгресу, що стане його першим виступом перед обома палатами після повернення на посаду президента. Виступ відбудеться о 21:00 (о четвертій ранку за київським часом).

Президент США Дональд Трамп та перша леді Мелоні Трамп вже залишили Будівлю дому. Вони вирушили до будинку Конгресу США, де вже зовсім скоро Трамп оголосить промовою.

Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон закликав провести спільне засідання Конгресу. До будівлі ввійшли вже судді Верховного суду.

Меланія Трамп також зайняла вже своє місце. Вона увійшла під гучні оплески, однак майже ніхто з демократів не стояв і не аплодував першій леді.

Очікується, що Ілон Маск сидітиме разом з першою леді. Він з'явився у залі Капітолію у блакитній краватці.

Поруч з Іванкою Трамп сидить вдова та дві дочки Корі Комператоре, пожежника, якого застрелили під час спроби вбивства Трампа в Пенсільванії минулого літа.

Раніше вже прибули віцепрезидент США Джей Ді Венс з дружиною Ушою Венс. Зала Капітолію заповнена законодавцями та персоналом. Головні радники Трампа, включно з міністром охорони здоров’я Робертом Ф. Кеннеді-молодшим і міністром оборони Пітом Гегсетом теж в очікуванні.

Як відомо, окрім низки внутрішніх реформ у Сполучених Штатах, виступ очікувано стосуватиметься і ролі країни у світі. Очікується, що Трамп коментуватиме призупинення військової допомоги України.

Тим часом, поблизу будинку Конгресу США, що називається Капітолієм, тому що розташований на Капітолійському пагорбі в центрі столиці США місті Вашингтон декілька десятків людей з українськими прапорами влаштували протест.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував заяву після масштабної критики у свій бік. Американський лідер пообіцяв «сказати все як є». Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Також Трамп назвав себе «єдиним президентом», який не віддав жодної української землі Російській Федерації. «Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це президент Дональд Трамп. Пам’ятайте, що коли слабкі та неефективні демократи критикують, фейкові новини із задоволенням оприлюднюють усе, що вони говорять!» – написав політик.

Згодом у соцмережах Білого дому з'явився допис, де було вказано, що Дональд Трамп о 21:00 (о четвертій ранку 5 березня за київським часом) виступить із першим спільним зверненням до Конгресу США.

Вчора, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.