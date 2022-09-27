Надання Україні систем Nasams: Повітряні сили оприлюднили подробиці

Україна отримає від США дві батареї системи Nasams

Очікується, що Україна отримає системи протиповітряної оборони Nasams протягом двох місяців

Підготовка передачі Україні американських систем протиповітряної оборони Nasams триває. Україна отримає від США дві батареї, тобто 16 установок для запуску ракет. Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

«Буде передано спершу дві батареї. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, який буде бачити цілі», – сказав він.

Юрій Ігнат, що надалі Україні потрібно буде на дипломатичному фронті просити посилення військової допомоги.

Речник Командування Повітряних сил пояснив, що одна батарея Nasams зможе захистити цілі квадрати або регіон, оскільки кожну установку можна розмістити на дальності до 25 км. Мобільна зенітна батарея складається з 8-12 пускових установок, залежно від модифікації, 3-8 радіолокаційних станцій N/TPQ-64, двох комплексів управління вогнем, заряджальної і штабної машин.

Nasams – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню CBS, Україна отримала дві батареї комплексу Nasams.

16 вересня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що перші дві батареї Nasams передадуть Україні протягом наступних двох місяців.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.