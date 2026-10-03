Президент присвоїв звання Героя України десантнику, який ампутував собі ногу, щоб продовжити бій

Олексій Капелюшний вижив після поранення і полону та повернувся на службу

Десантнику 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ДШВ сержанту Олексію Капелюшному присвоєно звання Героя України. Відповідний указ №1021/2026 підписав президент України. Як інформує «Главком», про це бригада повідомила у соцмережах.

Історія Олексія – це приклад виняткової мужності, сили духу та любові до України, що виходять за межі людських можливостей.

У березні 2022 року, у Верхньоторецькому, перебуваючи в оточенні та тримаючи оборону у палаючому будинку, Олексій дістав важке поранення. Щоб продовжувати бій і зберегти життя, він самотужки ампутував пошкоджену ногу. Після того як Олексій вибрався з вогню, він пережив постріл у голову впритул та потрапив у російський полон. Попереду були допити, тортури струмом, Оленівка та колонія в Суходольську. Навіть у полоні десантник не зламався – йому вдалося викрасти списки українських бранців зі столу слідчого.

Після обміну Олексій пройшов важкий шлях реабілітації – повторну ампутацію, боротьбу з фантомними болями та освоєння протезів.

Сьогодні Герой України сержант Олексій Капелюшний продовжує службу в Десантно-штурмових військах і є амбасадором проєкту «Проте_з ДШВ», підтримує побратимів і показує, що українського воїна не зламати.

Нагадаємо, Герой України Сергій Панфілов розповів, що дізнався про нагородження лише за кілька днів до вручення «Зірки». За його словами, кандидатуру розглядала комісія, а для подання на звання протягом майже тижня збирали документи. Про це військовий, який отримав важке поранення з ампутацією кінцівок, зауважив в інтерв'ю «Главкому».