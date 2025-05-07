Бойові дії між Індією та Пакистаном: ситуація станом на 6 ранку за київським часом

За понад двадцять років ніхто не бачив таких інтенсивних обстрілів, кажуть люди

На прикордонних блокпостах між військовими Індії та Пакистану тривають бої

На лінії контролю між підконтрольними Індії та Пакистану районами Кашміру не вщухають бойові дії. Як повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian, обстріли та перестрілки між військовими обох країн тривають безперервно.

Місцеві жителі повідомляють про постійний мінометний вогонь по прикордонних блокпостах. Зокрема, Джавад Ахмед Парас із долини Нілум у пакистанській частині Кашміру розповів, що вибухи не припиняються з моменту авіаударів, здійснених Індією. За його словами, люди живуть у постійному страху, багато хто вже перебрався в бункери та укриття.

«За понад двадцять років ніхто не бачив таких інтенсивних обстрілів», – наголосив Парас.

Жителі району зізнаються, що через артобстріли не можуть спати вночі, а загальна паніка лише зростає.

Тим часом у США заявили, що уважно стежать за ситуацією. Представник Держдепартаменту зазначив, що Вашингтон знає про повідомлення про атаки, але наразі не готовий їх коментувати. Водночас держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що адміністрація підтримує зв’язок із керівництвом Індії та Пакистану з метою сприяти мирному врегулюванню.

«Повторюю слова президента: сподіваюся, що це швидко завершиться», – заявив Рубіо.

Нагадаємо, Збройні сили Індії розпочали масштабну операцію під кодовою назвою «Сіндур», у рамках якої завдали ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Зазначається, що військові об’єкти Пакистану не стали мішенями під час цієї фази ударів. На офіційній сторінці індійської армії в соцмережі X з’явилось повідомлення: «Правосуддя здійснилося».

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Коментуючи індійські ракетні удари по території, яку контролює Пакистан, глава Білого дому заявив:

«Це ганьба. Ми щойно дізналися про це».

До слова, Росія передала Індії чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла-С» на суму близько $30 млн. Про це повідомляє India Today, передає «Главком».

Поставка відбулася на тлі погіршення ситуації в регіоні після теракту в Пахалгамі. У відповідь на загострення безпекової ситуації Індія активізує розгортання нових засобів протиповітряної оборони.