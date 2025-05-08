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Україна арештувала активи православного олігарха Новинського, поки той переховується за кордоном

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Україна арештувала активи православного олігарха Новинського, поки той переховується за кордоном
З 2022 року Вадим Новинський (на фото: у центрі) перебуває під санкціями в Україні
фото: glavcom.ua

Бізнесмен і екснардеп підозрюється у держзраді та розпалюванні релігійної ворожнечі

Печерський райсуд Києва арештував низку майна колишнього народного депутата, олігарха, клірика Української православної церкви Московського патріархату Вадима Новинського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За клопотаннями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Феміда арештувала нерухомість Новинського (квартиру площею 666,7 кв. м у центрі столиці; дві земельні ділянки загальною площею 0,2 га у Козині під Києвом) і його автомобіль Mercedes-Benz V250 d, 2017 року випуску.

Крім цього, суд арештував 8 млн грн застави, яку восени 2016 року Вадим Новинський вніс за експершого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Орлова, підозрюваного в причетності до масових заворушень в Одесі у лютому 2014 року. У липні 2024 року Орлов уник кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності». Тоді ж Приморський районний суд Одеси постановив: повернути Новинському 8 млн грн застави. Однак кошти до цього часу лежали на депозитному рахунку Територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області.

Арештовуючи активи Новинського, столичний суд наголосив: це необхідно для забезпечення конфіскації майна як виду покарання у разі доведення вини підозрюваного.

Як повідомляв «Главком», 18 січня 2025 року українські правоохоронці заочно оголосили підозру олігарху Новинському за статтями «Державна зрада» (ч.1 ст. 111 ККУ) і «Розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті» (ч.2 ст. 161 ККУ). За версією слідства, не пізніше 2018 року Вадим Новинський, діючи за узгодженням із з патріархом Московським, предстоятелем Російської православної церкви Кирилом, приступив до розповсюдження інформації на підтримку політики РФ, спрямованої на послаблення української незалежності і поширення наративів ідеології «русского міра». Зокрема, у численних інтерв’ю та у своїх дописах у соцмережах у стилі російської пропаганди.

Також екснардеп висловлював твердження на адресу ПЦУ, УПЦ КП, КПЦ, «характеризуючи їх у негативних та стигматизуючих виразах, які можуть бути інтерпретовані як розпалювання ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті».

З 2022 року Вадим Новинський перебуває під санкціями в Україні. За рішенням Ради нацбезпеки і оборони, введеного в дію указом президента, до олігарха застосовано 15 видів персональних санкцій терміном до червня 2029 року.

У липні 2022 року Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Вадима Новинського, який вирішив займатися гуманітарними та церковними питаннями. Після втрати мандату олігарх виїхав з України. Користувачі соцмереж помічали Новинського на відпочинку у Хорватії; на недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюриха; в Єрусалимі з Благодатним вогнем.

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Теги: санкції війна Московська церква в Україні Вадим Новинський арешт майно ДБР

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