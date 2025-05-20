Іво Бобул оголосив себе найкращим співаком України і порадив не наїжджати на нього

Іво Бобул прокоментував конфлікт з поетом Вадимом Крищенком

Народний артист України Іво Бобул оголосив себе найкращим співаком країни. Про це він несподівано заявив під час інтерв'ю з Ростиславом Калацинським, пише «Главком».

Коронував себе Бобул, коментуючи нещодавній конфлікт з народним артистом України, легендарним поетом Вадимом Крищенком. Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» поет-пісняр розповів, що відчуває образу на Іво Бобула, одного з головних виконавців своїх пісень. Іво Бобул відмовився взяти участь у його ювілейному концерті, присвяченому 90-річчю поета у квітні 2025 року.

Іво Бобул пояснює: відмовився приїхати на святкування 90-річчя, бо в нього були свої концерти. «У нас були гастролі, раніше зроблені до концерту Вадима Дмитровича (хоча насправді концерт Крищенка було оголошено за п'ять місяців до дати проведення, – «Главком»). Я йому казав, що мене не буде. Я не зможу приїхати, адже буду далеко. Я не можу там кинути людей, адже кожен день було інше місце. Я кажу: «Я не приїду, не ображайтеся, але я не приїду», – розповів Іво Бобул.

На думку співака, Вадим Крищенко не мав виносити свою образу у публічний простір. «Він написав пісні для кращого співака України, для Іво Бобула. Якщо б Іво Бобул їх не заспівав, мабуть, вони б і не звучали так», – заявив Іво Бобул.

«Я відпрацював їм, і Вадиму Дмитровичу і Андрію Демиденку за те, що вони написали для мене пісні, «з лихвою». Тут вийшло так, що я не міг приїхати і все, ну не міг. Не треба так робити, не треба так на мене наїжджати. Нехай наїжджає на тих, для кого він зробив більше, ніж для мене», – зазначив Іво Бобул.

Також Іво Бобул зауважив, що Вадим Крищенко має лише часткове відношення до створення пісень. «Він не є композитор, він є поет-пісняр. Він написав тексти, а Домшинський – композитор або хтось інший», – зазначив Іво Бобул.

Нагадаємо, 1 квітня легендарний поет-пісняр, народний артист та один з головних хітмейкерів сучасної України Вадим Крищенко відзначав 90-річчя.

12 квітня в Палаці «Україна» було заплановано концерт із нагоди 90-ліття Вадима Крищенка. Поет-пісняр розповів, що відчуває певну образу на Іво Бобула, одного з головних виконавців своїх пісень. На думку Крищенка, 90-річчя є значущою датою, яка заслуговує на увагу, особливо від артиста, для якого він створив чимало суперхітів. Однак Бобул відмовився взяти участь у ювілейному концерті через запланований сольний виступ.

«Я кажу: «Іво, всі гроші не заробиш, може, приїдеш (на концерт)?». «Ой, там заплановано…». Ну, не будемо про лихе казати)», – розповів Вадим Крищенко.

За даними «Главкома» саме 12 квітня Бобул оголосив сольник у Черкасах.