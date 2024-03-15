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На островах Тайваню перебуває американський спецназ – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
На островах Тайваню перебуває американський спецназ – ЗМІ
фото: Focus Taiwan

Присутність США має допомогти ЗС Тайваню виявити будь-які слабкі місця чи сліпі місця

На віддалених островах, які належать Тайваню присутній американський спецназ. Про це заявив міністр оборони Тайваню Чіу Куо-Чен, передає Focus Taiwan.

Чіу Куо-Чен підтвердив, що спецназ США дислокується на віддалених островах Тайваню. Він сказав, що їхня присутність мала бути «можливістю навчання» для збройних сил Тайваню.

Міністр оборони повідомив про це після того, як журналісти попросили його прокоментувати нещодавні повідомлення ЗМІ про те, що спецназ американської армії, широко відомий як «зелені берети», тренує тайванські війська на віддалених островах.

Чіу сказав, що присутність США має допомогти ЗС Тайваню виявити будь-які слабкі місця чи сліпі місця.. Ці розгортання, згідно зі звітом, було здійснено відповідно до закону США про дозвіл на національну оборону від 2023 року.

Нагадаємо, у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова, прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП). Він – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат. Лай Цінде заявив, що прихильний до захисту Тайваню від загроз і залякування з боку материкового Китаю.

Уряд Китаю вважає, що тайванське питання є внутрішньою справою КНР і які б зміни не відбулися на острові, незмінним залишається той факт, що у світі є лише один Китай, а Тайвань є його частиною. Про це заявив речник Управління у справах Тайваню Держради КНР, відреагувавши на результати виборів на Тайвані.

Як повідомлялося, 8 січня міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, в тому числі 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

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Теги: США міністр Китай партії навчання Тайвань

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