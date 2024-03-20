Головна Країна Політика
search button user button menu button

Радник Байдена прибув до Києва і заявив, що РФ програла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Радник Байдена прибув до Києва і заявив, що РФ програла
Салліван нагадав, що атака Росії на Київ провалилася, країна-агресор не змогла повалити демократично обраний український уряд і зламати дух українського народу
фото з відкритих джерел

Джейк Салліван: «Ми вважаємо, що Росія вже програла у цій війні»

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, який прибув до Києва з робочим візитом, заявив, що  Росія не змогла виконати свої плани на повномасштабне вторгнення, тому вона вже програла у війні проти України. Про це Салліван заявив під час брифінгу з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

«Ми вважаємо, що Росія вже програла у цій війні. Що мала намір зробити Росія? Стерти Україну з карти. Стерти з історії саму ідею бути українцем. Це вже не вдалося», – наголосив Салліван.

Він нагадав, що атака Росії на Київ провалилася, країна-агресор не змогла повалити демократично обраний український уряд і зламати дух українського народу. Таким чином, плани, які російський диктатор Володимир Путін виклав на початку війни, «не були виконані і ніколи не будуть».

«Але цього недостатньо. Зрештою, нам потрібно досягти ситуації, за якої Україна більше не страждатиме від загрози та натиску російської армії, коли вона зможе не тільки бути вільною та незалежною, але також у безпеці. Це те, над чим ми будемо працювати», – додав Салліван.

Також Салліван заявив, що для України перемогою у війні з Росією буде вийти з неї суверенною, незалежною, вільною країною, здатною стримувати майбутню агресію.

За його словами, Україна має перемогти у війні з російською агресією. «Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, із сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, яка росте не тільки в традиційних галузях, а й у сфері високих технологій. У сферах, де ви впроваджуєте інновації. Навіть перед російськими атаками, ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога», – сказав Салліван.

Раніше повідомлялося, що Київ із робочим візитом відвідав сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Нагадаємо, Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України.

Читайте також:

Теги: війна Джозеф Байден США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор розщедрився на подарунок після того, як країна-агресорка втратила сім літаків лише за тиждень
Путін взявся іконами «рятувати» величезні втрати російської авіації
21 лютого, 12:58
Румунія хоче висунути свого президента Клауса Йоханіса на пост генерального секретаря НАТО
У Рютте з’явився конкурент на пост генсека НАТО – Bloomberg
22 лютого, 22:02
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області
Окупанти різко зменшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
26 лютого, 19:22
Одним із наслідків бойових дій є посттравматичний синдром у військових
Кількість пацієнтів із ПТСР в Україні зросла майже учетверо: причини та симптоми
Сьогодні, 06:05
Макрон і Санду закликали Росію «вивести свої сили, які незаконно розміщені на території Молдови»
Франція та Молдова підписали безпекову угоду через загрозу з Росії
7 березня, 17:19
Перша леді Олена Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні Джо Байдена до Конгресу у четвер, 7 березня
Зеленська відмовилася їхати на виступ Байдена до Конгресу: Білий дім повідомив деталі
7 березня, 10:23
За словами Федорова, за кілька місяців наземні роботи вже будуть на фронті
Україна розпочинає масове виробництво наземних роботів для фронту (фото)
12 березня, 19:22
14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках
14 березня, 07:00
Президент Євроради планує використати саміт лідерів ЄС, щоб обговорити занепокоєння оборонною промисловістю
Євросоюз шукає варіанти підтримки власної оборонної промисловості
14 березня, 20:05

Політика

Радник Байдена пояснив, чи варто Україні розраховувати на поставки ракет Atacms
Радник Байдена пояснив, чи варто Україні розраховувати на поставки ракет Atacms
Радник Байдена прибув до Києва і заявив, що РФ програла
Радник Байдена прибув до Києва і заявив, що РФ програла
Шмигаль повідомив, коли США ухвалять рішення про допомогу Україні
Шмигаль повідомив, коли США ухвалять рішення про допомогу Україні
Зеленський обговорив із міністеркою оборони Нідерландів потреби ЗСУ
Зеленський обговорив із міністеркою оборони Нідерландів потреби ЗСУ
Шмигаль назвав терміни початку переговорів щодо вступу України до ЄС
Шмигаль назвав терміни початку переговорів щодо вступу України до ЄС
Колишній футболіст «Арсеналу» обійняв посаду в Міноборони
Колишній футболіст «Арсеналу» обійняв посаду в Міноборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Куди піти з дітьми: 10 цікавих музеїв Києва
17K
Влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту агропродукції з України
6263
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
5417
Після скандалу з начальником метро Кличко взявся сам рятувати підземку (фото)
4569
Мобілізаційний законопроєкт. Нардеп пояснив, що може чекати ухилянтів
4469
Атака дронів на військовий аеродром у Енгельсі: нові подробиці

Новини

Ferrexpo звертає увагу на некоректну інформацію, що була розповсюджена деякими українськими ЗМІ
Сьогодні, 16:46
Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»
Сьогодні, 14:48
Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Вчора, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
18 березня, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua