Радник Байдена прибув до Києва і заявив, що РФ програла

Джейк Салліван: «Ми вважаємо, що Росія вже програла у цій війні»

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, який прибув до Києва з робочим візитом, заявив, що Росія не змогла виконати свої плани на повномасштабне вторгнення, тому вона вже програла у війні проти України. Про це Салліван заявив під час брифінгу з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

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«Ми вважаємо, що Росія вже програла у цій війні. Що мала намір зробити Росія? Стерти Україну з карти. Стерти з історії саму ідею бути українцем. Це вже не вдалося», – наголосив Салліван.

Він нагадав, що атака Росії на Київ провалилася, країна-агресор не змогла повалити демократично обраний український уряд і зламати дух українського народу. Таким чином, плани, які російський диктатор Володимир Путін виклав на початку війни, «не були виконані і ніколи не будуть».

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«Але цього недостатньо. Зрештою, нам потрібно досягти ситуації, за якої Україна більше не страждатиме від загрози та натиску російської армії, коли вона зможе не тільки бути вільною та незалежною, але також у безпеці. Це те, над чим ми будемо працювати», – додав Салліван.

Також Салліван заявив, що для України перемогою у війні з Росією буде вийти з неї суверенною, незалежною, вільною країною, здатною стримувати майбутню агресію.

За його словами, Україна має перемогти у війні з російською агресією. «Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, із сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, яка росте не тільки в традиційних галузях, а й у сфері високих технологій. У сферах, де ви впроваджуєте інновації. Навіть перед російськими атаками, ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога», – сказав Салліван.

Раніше повідомлялося, що Київ із робочим візитом відвідав сенатор-республіканець Ліндсі Грем

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Нагадаємо, Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України.