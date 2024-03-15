Громадянам слід негайно пройти в укриття

У ніч проти 15 березня у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів типу «Шахед». Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

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Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у Київській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони через чергову атаку російських окупантів із застосуванням безпілотників.

Нагадаємо, увечері 14 березня на Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, одна людина загинула, четверо поранені.