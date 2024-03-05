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У США конгресмен розробляє законопроєкт, аби перешкодити Трампу брати участь у виборах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У США конгресмен розробляє законопроєкт, аби перешкодити Трампу брати участь у виборах
Джеймі Раскін готує законопроєкт, щоб перешкодити участі Трампа у виборах
фото з відкритих джерел

Законопроєкт готується у відповідь на рішення Верховного суду США, що дозволило Трампу брати участь у праймеріз

Член Палати представників Конгресу США Джеймі Раскін розпочав розробку законопроєкту, спрямованого на те, щоб перешкодити участі колишнього президента США Дональда Трампа у виборах. Про це законодавець повідомив журналістам Axios.

За словами Раскіна, законопроєкт буде підготовлений у відповідь на рішення Верховного суду США, яке дозволило Трампу брати участь у первинних президентських виборах (праймеріз) у штаті Колорадо.

Верховний суд Колорадо раніше заборонив Трампу брати участь в праймеріз у штаті через те, що республіканець нібито причетний до спроби заколоту 6 січня 2021 року.

Відповідно до третього розділу 14-ї поправки до Конституції США, жодна людина не може обіймати будь-яку посаду на службі в США або окремому штаті, якщо вона, присягнувши, «потім взяла участь у заколоті або повстанні проти Сполучених Штатів або надала допомогу або підтримку їхнім ворогам».

З постанови Верховного суду випливає, що відповідальність за виконання цього положення лежить на Конгресі. На це буде спрямований законопроєкт, який розробляє Раскін. Законодавець зазначив, що також має намір підготувати резолюцію, яка підкреслить, що події 6 січня 2021 року є заколотом.

«Я не дуже сподіваюся, що спікер Джонсон дозволить нам винести на голосування законопроєкт про дотримання поправки, але ми повинні спробувати це зробити», – зазначив Раскін.

Нагадаємо, Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Водночас суперниця колишнього президента США Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі виграла на праймеріз в окрузі Колумбія, де розташована столиця США Вашингтон.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп закликав суддю, яка веде справу про незаконного зберігання секретних документів, відкласти процес. У разі затягування судового процесу та обрання Трампа президентом на новий термін він може припинити обидві справи, які веде спецпрокурор Сміт, а потім помилувати себе.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США законопроєкт

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