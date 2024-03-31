Спікер Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні: коли це відбудеться

Палата представників США може проголосувати за законопроєкт після 9 квітня

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул. Про це сказав голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, пише ABC News.

«Спікер дав зрозуміти, що підтримує Україну. Він зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента», – сказав Тернер.

Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня. Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

«Звісно, ​​це моя надія. Президент Зеленський ясно дав зрозуміти спікеру Джонсону, що ми перебуваємо в критичній точці. Директор ЦРУ та міністр оборони, всі чітко дали зрозуміти, що ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не лише на моральний стан українців, які воюють, але й на їх здатність воювати. Путін це знає. Очевидно, ми не можемо дозволити Путіну перемогти», – наголосив конгресмен.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

Як повідомлялося, кілька демократів у Палаті представників натякнули, що проголосують за те, щоб врятувати спікера Майка Джонсона від спроб республіканців змістити його з посади, якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні.