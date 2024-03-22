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Звільнення з посади або допомога Україні. Демократи зробили пропозицію спікеру Джонсону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Звільнення з посади або допомога Україні. Демократи зробили пропозицію спікеру Джонсону
Раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера Палати представників Майка Джонсона
фото з відкритих джерел

У випадку якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні, демократи допоможуть відкласти резолюцію про його відставку

Кілька демократів у Палаті представників натякнули, що проголосують за те, щоб врятувати спікера Майка Джонсона від спроб республіканців змістити його з посади. Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, про подібне розповіла представник демократів від Вірджинії Абігейл Спенбергер.

«Якщо він зробить відповідальну річ, дозволивши членам Конгресу проголосувати за законопроект, який буде прийнятий і відповідає інтересам нашої національної безпеки, а потім після цього несерйозний актор, який не хоче керувати, внесе пропозицію про відставку, то так, за таких обставин я подам пропозицію про відставку», – сказала вона.

Аналогічно заявили і ще декілька демократів, зокрема про те, що у випадку якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні, то вони допоможуть відкласти резолюцію про його відставку.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

За пакет, 70% коштів якого спрямують на оборону, проголосували 286 конгресменів, проти – 134. Тепер його має схвалити Сенат, де сподіваються провести голосування пізніше в п'ятницю.

Спікер Майк Джонсон від республіканців вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка вимагає підтримки двох третин голосів для його схвалення.

До слова, віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявила, що ключовими противниками рішення щодо надання Україні запрошення на вступ до НАТО є США та Німеччина. Вони не дають навіть можливості розвиватися цьому діалогу.

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Теги: США фінансування відставка

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