Україна домоглася створення нового природоохоронного району біля станції «Вернадський»

Новий природоохоронний район охоплює п’ять окремих ділянок у затоці Колінз

Україна домоглася створення нового спеціально охоронюваного району в затоці Колінз, яка розташована неподалік станції «Академік Вернадський» в Антарктиці. Ініціативу було схвалено після трьох років активних міжнародних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

Як зазначається, рішення було ухвалено на 48-й консультативній нараді сторін договору про Антарктику, яка відбувалася з 11 до 21 травня в Хіросімі в Японії.

«Новий природоохоронний район охоплює п’ять окремих ділянок у затоці Колінз. Вони відомі унікальними моховими екосистемами, колоніями птахів, льодовиковими ландшафтами та багатим біорізноманіттям. Ціль української ініціативи – довгостроковий захист цих екосистем від зростальної туристичної діяльності та негативних наслідків зміни клімату», – вказано в повідомленні.

Крім того, під час наради українська делегація закликала сторони засудити незаконне ув’язнення українського морського біолога Леоніда Пшеничнова російською окупаційною владою у Криму та вимагала його звільнення.

«Це звернення отримало підтримку всіх консультативних сторін Європи та провідних країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, зокрема Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії. Російська делегація відповіла, що це питання – внутрішня справа держави, та цинічно закликала зосередитися на темах, що об'єднують антарктичну спільноту, а не роз’єднують», - йдеться в повідомленні.

Також під час наради відбулися дискусії щодо розширення складу Консультативних сторін Договору про Антарктику. Нині серед учасників Договору – 58 країн, але статус Консультативної сторони, який дає право брати участь у голосуванні з усіх питань, що стосуються Антарктики, мають лише 29, зокрема Україна.

Три держави вже подали заявки на отримання статусу Консультативної сторони: Канада, Республіка Білорусь і Туреччина. Українська делегація підтримала заявки Канади та Туреччини, але заявила про відтермінування розгляду заявки Республіки Білорусі.

Нагадаємо, як писало Politico, антарктична станція «Вернадський» стала частиною воєнної стратегії України. Для України присутність в Антарктиці – це не розкіш, а «платформа для захисту національних інтересів».

Згідно з новою полярною стратегією, ухваленою у 2026 році, статус консультативної сторони договору про Антарктику дає Києву право голосу в управлінні цілим континентом. Це один із небагатьох міжнародних майданчиків, де рішення ухвалюються консенсусом, що дозволяє обложеній країні безпосередньо протидіяти російській експансії та привертати увагу до агресії Кремля.