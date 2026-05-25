Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини в Анкарі

У турецькому МЗС опублікували фото переговорів, однак деталей зустрічі не розкрили

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров відвідав Анкару, де провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Про це повідомило МЗС Туреччини, пише «Главком».

«Наш міністр Хакан Фідан провів зустріч в Анкарі з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим», – йдеться у повідомленні турецького зовнішньополітичного відомства у соцмережі X.

Разом із повідомленням турецьке МЗС також опублікувало фотографію зустрічі. Водночас у міністерстві не уточнили, які саме питання обговорювали сторони та яких домовленостей вдалося досягти.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров прибув до США для переговорів із представниками американської сторони щодо гуманітарних питань, звільнення українських полонених та активізації дипломатичного процесу. Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що одним із головних завдань зустрічей є підготовка нового етапу обміну полоненими та координація подальших кроків для досягнення «достойного миру».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до відновлення змістовної тристоронньої комунікації зі США та європейськими партнерами щодо дипломатичного процесу й безпекової співпраці.

Водночас у Кремлі раніше заявили, що переговорний процес наразі перебуває «на паузі», а Дмитро Пєсков визнав, що досягнення мирної угоди може затягнутися.

Також президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів – але виключно за межами Росії та Білорусі.

