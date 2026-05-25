Головна Світ Політика
search button user button menu button

Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини в Анкарі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини в Анкарі
Секретар РНБО України Рустем Умєров та глава МЗС Туреччини Хакан Фідан
фото: @TC_Disisleri
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У турецькому МЗС опублікували фото переговорів, однак деталей зустрічі не розкрили

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров відвідав Анкару, де провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Про це повідомило МЗС Туреччини, пише «Главком».

«Наш міністр Хакан Фідан провів зустріч в Анкарі з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим», – йдеться у повідомленні турецького зовнішньополітичного відомства у соцмережі X.

Разом із повідомленням турецьке МЗС також опублікувало фотографію зустрічі. Водночас у міністерстві не уточнили, які саме питання обговорювали сторони та яких домовленостей вдалося досягти.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров прибув до США для переговорів із представниками американської сторони щодо гуманітарних питань, звільнення українських полонених та активізації дипломатичного процесу. Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що одним із головних завдань зустрічей є підготовка нового етапу обміну полоненими та координація подальших кроків для досягнення «достойного миру».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до відновлення змістовної тристоронньої комунікації зі США та європейськими партнерами щодо дипломатичного процесу й безпекової співпраці.

Водночас у Кремлі раніше заявили, що переговорний процес наразі перебуває «на паузі», а Дмитро Пєсков визнав, що досягнення мирної угоди може затягнутися.

Також президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів – але виключно за межами Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, Кремль визнав складну фазу переговорів з Україною: Пєсков тоді зазначив, що «вихід на мирну угоду займе багато часу».

 

 

Читайте також:

Теги: Туреччина Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міндіч та Умєров, за даними журналістів, обговорювали можливі кадрові зміни у владі
Справа «Мідас»: журналісти оприлюднили тексти розмови, яку приписують Міндічу та Умєрову
29 квiтня, 12:30
Лише за останній рік країну залишили понад 11% мешканців із паспортами РФ
Туреччина підняла ціни на посвідки на проживання для росіян: що відомо
5 травня, 13:03
Умєров відвідає Маямі для зустрічі з Віткоффом
Умєров готується до переговорів з Віткоффом у США – Bloomberg
7 травня, 00:19
Умєров матиме зустріч з Віткоффом
Умєров прибув до США для переговорів – Reuters
7 травня, 16:09
Умєров доповів Зеленському
Візит Умєрова до США: президент назвав три завдання
7 травня, 17:19
Туреччина отримає першу партію нафти з запасів США
США почали виділяти нафту іншим країнам зі стратегічних резервів
12 травня, 04:35
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про активну роль Туреччини у переговорах між Україною та РФ
Туреччина включилася у процес припинення війни між Україною та РФ
13 травня, 11:17
Від падіння дрона постраждали сусідні будівлі
У Туреччині впав невідомий дрон
16 травня, 16:59
Зафіксовано шахрайські звернення до міжнародних партнерів нібито від Умєрова
Зафіксовано шахрайські звернення до міжнародних партнерів нібито від Умєрова
21 травня, 20:46

Політика

Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини в Анкарі
Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини в Анкарі
Глава МЗС Естонії пояснив, чого найбільше боїться Кремль
Глава МЗС Естонії пояснив, чого найбільше боїться Кремль
Кремль почав нову кампанію проти країн Балтії. РФ заявила про «утиски росіян»
Кремль почав нову кампанію проти країн Балтії. РФ заявила про «утиски росіян»
Держсекретар США окреслив подальші кроки Вашингтона стосовно Ірану
Держсекретар США окреслив подальші кроки Вашингтона стосовно Ірану
Президент Фінляндії став фаворитом ЄС для переговорів із РФ
Президент Фінляндії став фаворитом ЄС для переговорів із РФ
Вучич заявив про можливу відставку
Вучич заявив про можливу відставку

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua