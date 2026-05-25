Глава МЗС Естонії пояснив, чого найбільше боїться Кремль

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що e Європі знайшли санкцію, яка може серйозно вдарити по Путіну
У Таллінні заявили, що Путін намагається втягнути Європу у переговори, аби виграти час і уникнути нових жорстких санкцій ЄС

Очільник Кремля Володимир Путін найбільше боїться повної заборони морських перевезень у межах Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що саме через страх нових жорстких санкцій Кремль намагається виграти час та втягнути Європу у переговорний процес. Про це він сказав у коментарі етонському мовнику ERR, передає «Главком».

Путін намагається втягнути Європу у переговори, щоб виграти час

Після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО Цахкна зазначив, що Україна продовжує отримувати потужну підтримку партнерів, а Росія за останні місяці не досягла суттєвого прогресу на фронті.

«Зараз усі розуміють, що Путін прагне залучити Європу до переговорів. Переговори, які тривали понад рік – а насправді це були зовсім не переговори, а просто бесіди – дали Путіну можливість виграти час», – сказав Цахкна.

Він заявив, що Росія активно просуває ідею залучення Європи як посередника. «Ідея полягає саме в тому, щоб залучити Європу до ролі посередника. Зараз Путіну потрібно виграти час. Якщо Європа візьме на себе роль посередника, то ми вже не будемо говорити про наступний пакет санкцій, який ми зараз готуємо. Є одна дуже болюча річ, якої Путін боїться: повна заборона морських перевезень по всьому Європейському Союзу», – наголосив Цахкна.

У Європі закликають посилити тиск на Кремль

Міністр також підкреслив, що європейські дипломати розуміють ризики поспішних переговорів із Кремлем. На його думку, Європа має зберігати стратегічну паузу, посилювати тиск на Росію та змушувати Путіна до реальних переговорів.

«Ми маємо дотримуватися стратегічної та виваженої паузи, посилити тиск на Росію і в якийсь момент серйозно привести Путіна за стіл переговорів», – заявив глава МЗС Естонії.

Цахкна також виступив проти ролі Європи як нейтрального посередника у переговорах між Україною та РФ. Він зазначив, що роль посередника передбачає нейтральність і пошук компромісу між сторонами, тоді як метою Європи є формування нової архітектури безпеки на континенті та підтримка України.

«Роль посередника означає зайняти нейтральну позицію, щоб почати пошук компромісу між Україною та Росією. Це абсолютно не є нашою метою», – наголосив міністр.

Також Цахкна прокоментував інформацію про можливу участь колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель або президента Фінляндії Александра Стубба як представників Європи на переговорах із РФ. За його словами, наразі ці питання не є ключовими та не допомагають просувати переговорний процес.

Нагадаємо, що Росія планує звернутися до Міжнародного суду ООН для нібито «захисту» прав росіян у країнах Балтії. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ РФ. У російському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що влада Латвії, Литви та Естонії нібито «забороняє» використання російської мови, «переписує історію» та проводить «каральну політику репресій і залякувань».

