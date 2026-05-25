Росія закриває небо над Москвою та всім центральним регіоном для малої авіації

Лариса Голуб
фото з відкритих джерел
З початку червня над центральними областями Росії заборонять літати цивільній авіації

У Російській Федерації з початку червня 2026 року повністю заборонять польоти цивільних повітряних суден на висотах до 5100 метрів у Московській повітряній зоні. Обмеження фактично паралізують роботу приватної та малої авіації над усією Центральною Росією через неспроможність протиповітряної оборони впоратися з атаками безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжрегіональну громадську організацію пілотів та власників повітряних суден та російські медіа.

Повідомляється, що заборона охоплює величезну територію Московського району польотної інформації, що виходить далеко за межі столиці РФ та Підмосков'я.

Географічні межі закритої зони:

  • на заході – до кордону з Білоруссю,
  • на півночі – до кордону з петербурзькою польотною зоною,
  • на сході – до кордону з зонами Єкатеринбургу та Самари,
  • на півдні – до кордону із зони, де польоти заборонені з початку повномасштабної війни.

Під обмеження потрапляють:

  • літаки авіації загального призначення,
  • приватні гвинтокрили,
  • бізнес-джети, що здійснюють нерегулярні рейси.
Під заборону не потраплятимуть регулярні та чартерні рейси, польоти для медичної допомоги та евакуації, а також повітряні судна, які виконують авіаційно-хімічні роботи, моніторинг трубопроводів та ліній електропередач та авіаційні роботи з держконтрактів.

Офіційні повідомлення для пілотів Росавіація планує оприлюднити найближчим часом. Документ не містить кінцевої дати дії заборони.

Офіційні структури країни-агресорки уникають пояснень. Проте представники російських аероклубів та авіаексперти відкрито пов'язують такі безпрецедентні заходи з постійними ударами далекобійних українських безпілотників по об'єктах у глибокому тилу РФ. Влада намагається повністю зачистити небо на низьких висотах, щоб полегшити роботу радарів та військових, які через велику кількість цивільних літаків не здатні вчасно виявляти та диференціювати повітряні цілі.

«Главком» писав, що влада Москви заборонила поширювати фото- та відеоматеріали, а також будь-яку інформацію, що стосується наслідків атак безпілотників, терактів чи диверсій. Як повідомляє DW із посиланням на протокол засідання антитерористичної комісії міста, обмеження стосуються абсолютно всіх: засобів масової інформації, екстрених служб, організацій та звичайних громадян.

Нагадаємо, Москва та область зазнали атаки ударних безпілотників. Один із вибухів стався на Мосфільмівській вулиці. Внаслідок інциденту постраждав житловий комплекс «Мосфільмівський». За словами мера міста Сергія Собяніна, у будинку на 36-му поверсі вибило стіни у трьох кімнатах.

