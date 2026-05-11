Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico: Антарктична станція «Вернадський» стала частиною воєнної стратегії України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico: Антарктична станція «Вернадський» стала частиною воєнної стратегії України
Науково-дослідницька база Вернадського в Антарктиді
фото: Українська антарктична програма

Присутність України в Антарктиці – це платформа для захисту національних інтересів

Навіть посеред льодовиків Антарктичного півострова війна нагадує про себе раптовими сповіщеннями про ракетні удари на телефонах полярників. Метеоролог Анжеліка Ганчук, яка очолює групу з 14 українських дослідників, чітко усвідомлює: їхня місія на станції «Академік Вернадський» – це не просто наука. Це питання збереження стратегічного плацдарму, втрата якого навіть на рік означала б його остаточну втрату для держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Для України присутність в Антарктиці – це не розкіш, а «платформа для захисту національних інтересів». Згідно з новою полярною стратегією, ухваленою у 2026 році, статус консультативної сторони Договору про Антарктику дає Києву право голосу в управлінні цілим континентом. Це один із небагатьох міжнародних майданчиків, де рішення ухвалюються консенсусом, що дозволяє обложеній країні безпосередньо протидіяти російській експансії та привертати увагу до агресії Кремля.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслює: присутність у полярних регіонах зміцнює національну безпеку та надає додаткові інструменти зовнішньої політики. В умовах, коли Росія намагається заперечити саме право України на існування, місце за столом переговорів, де обговорюються ресурси Світового океану та майбутнє Антарктиди, є критично важливим.

Історія української Антарктиди почалася з розпаду СРСР, коли Росія привласнила всі радянські станції. Україна повернулася на континент у 1996 році, купивши британську базу «Фарадей» за символічний один фунт стерлінгів. Перейменована на честь Володимира Вернадського, станція стала центром українських кліматичних та біологічних досліджень.

У 2021 році Україна посилила свої позиції, придбавши криголам «Ноосфера». Корабель зустрів початок повномасштабного вторгнення в океані. Попри те, що аеропорти вдома були заблоковані, експедиція, у якій також була Ганчук, але не ролі керівниці, вирішила йти до кінця. Через Польщу та Чилі вони дісталися бази, розуміючи, що можуть повернутися в країну, якої на той момент могло вже не існувати.

Війна змінила антарктичну спільноту. Понад 30 полярників, відомих як «військові пінгвіни», пішли на фронт. Дехто, як електрик Юрій Лишенко, повертається до Антарктиди навіть після важких поранень та ампутацій.

Водночас станція «Вернадський» стала інструментом «наукової м’якої сили». Україна безкоштовно приймає вчених із Мексики та Колумбії – країн, що офіційно тримаються нейтралітету. Спільна робота в екстремальних умовах змушує колег із Латинської Америки краще розуміти українську позицію та переходити від нейтральності до підтримки. Криголам «Ноосфера», що наразі базується в ПАР, також надає логістичні послуги іншим країнам, демонструючи, що Україна є повноцінним партнером, а не лише жертвою.

Геополітична напруга паралізувала роботу керівних органів Антарктики. Росія та Китай систематично блокують ініціативи західних країн щодо захисту довкілля. Натомість Україна та союзники блокують прагнення Білорусі отримати право голосу.

Ситуація загострилася через зміну позиції США: за адміністрації Трампа Державний департамент відмовився від участі в групі «Друзі України» та закликав до «деполітизації» зустрічей. Це відбувається на тлі звинувачень Росії в незаконній розвідці корисних копалин в Антарктиці під виглядом науки.

Особливим болем для української делегації є справа Леоніда Пшеничного – 70-річного морського біолога, заарештованого росіянами в окупованому Криму. Його звинувачують у «державній зраді» за те, що його виступи на захист екології Антарктики нібито заважали російському вилову криля. Пшеничного називають першим в історії політичним в’язнем антарктичної дипломатії.

Для Анжеліки Ганчук та її команди життя на станції – це постійне емоційне напруження. Звуки лавин у горах підсвідомо асоціюються з вибухами ракет у Києві. Проте вони залишаються на посаді. Синьо-жовтий вказівник перед станцією, що показує відстань до Києва та Харкова, нагадує: вони – частина великої боротьби.

Як стверджує директор Антарктичного центру Євген Дикий, сама присутність України заважає Росії безконтрольно просувати свій порядок денний. Боротьба за крижаний континент – це боротьба за право бути почутими в майбутньому світоустрої.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» керівниця 31-ї Української антарктичної експедиції, метеорологиня Анжеліка Ганчук розповідала, що робота на станції потребує серйозної психологічної підготовки. За її словами, людина, яка боїться екстремальних умов, просто не поїде в Антарктику, адже полярники заздалегідь розуміють, з якими труднощами доведеться зіткнутися під час річної зимівлі.

До слова, українські полярники з 30-ї антарктичної експедиції зафіксували унікальну подію – зустріч із королівським пінгвіном. Цей вид є рідкісним гостем у районі станції «Академік Вернадський», адже ці птахи вважаються теплолюбними та зазвичай мешкають за тисячі кілометрів від острова Галіндез.

Теги: Антарктида полярники Україна війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інсталяція у Варшаві
Останній парад Путіна
4 травня, 10:28
Костянтин Русанов «Немо»
«Скеля» на дев'яти смугах фронту. Найбільший і найскандальніший штурмовий полк ЗСУ відповідає на критику
Вчора, 18:00
У соцмережах пара часто публікувала спільні фото
У Підмосков'ї актор театру та його дружина зарізали одне одного під час сварки
19 квiтня, 20:59
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
20 квiтня, 04:28
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер
Дефіцит ракет до Patriot зростає, але Україна має шанс на партнерство з країнами Перської затоки – Волкер
20 квiтня, 15:02
Олексію Михайлову присвоєно звання за бойову роботу
343 дні безперервно на позиціях: Михайлову присвоєно звання Героя України
22 квiтня, 17:28
Залужний поспілкуватися зі студентами з різних українських університетів
Залужний описав, як він бачить перемогу України у війні
26 квiтня, 21:35
Москва втрачає мільярди доларів лише через українські удари по нафтопереробних заводах
Удари по «гаманцю» Кремля: скільки вже втратив ворог через атаки по НПЗ
5 травня, 14:29
НАТО готується до нових воєн за українським сценарієм
Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни
6 травня, 18:33

Політика

Велика Британія та Франція проведуть зустріч щодо місії з супроводу суден через Ормузьку протоку
Велика Британія та Франція проведуть зустріч щодо місії з супроводу суден через Ормузьку протоку
Politico: Антарктична станція «Вернадський» стала частиною воєнної стратегії України
Politico: Антарктична станція «Вернадський» стала частиною воєнної стратегії України
Колишній міністр юстиції Польщі Зьобро втік до США
Колишній міністр юстиції Польщі Зьобро втік до США
Politico: Війна в Ірані викрила слабкі місця США перед Китаєм
Politico: Війна в Ірані викрила слабкі місця США перед Китаєм
Розвідувальна активність США біля берегів Куби різко зросла – CNN
Розвідувальна активність США біля берегів Куби різко зросла – CNN
Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»
Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua