Полярники розпочали перезмінку експедицій на станції «Академік Вернадський»
Команда 31-ї антарктичної експедиції прибула до Антарктиди
Команда 31-ї Української антарктичної експедиції прибула на станцію «Академік Вернадський». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
У Національному антарктичному науковому центрі повідомили, що полярники прибули на острів Галіндез, де розташована українська антарктична станція, пізно ввечері 3 березня за київським часом.
«На «Вернадському» почалася перезмінка річних експедицій. Вчора пізно ввечері за київським часом на острів Галіндез, де розташована станція, ступила команда 31-ї Української антарктичної експедиції. Вона має замінити колег з 30-ї УАЕ, які вже рік забезпечують проведення досліджень і функціонування бази», – повідомили у НАНЦ.
Полярників і полярниць до станції доставив український науково-дослідний криголам «Ноосфера». Цього разу шлях із чилійського порту Пунта-Аренас до станції «Академік Вернадський» зайняв близько трьох з половиною днів, що є досить швидким переходом для такого маршруту.
Найближчим часом команда розпочне розвантаження судна. На станцію необхідно доставити близько 50 тонн вантажів, які потрібні для забезпечення наступного року зимівлі. Через особливості рельєфу морського дна криголам не може підійти безпосередньо до причалів станції. Тому обладнання, продукти та інші необхідні матеріали перевозять на берег моторними човнами.
Після завершення розвантаження розпочнеться передача справ між експедиціями. Дослідники та технічні фахівці 30-ї Української антарктичної експедиції передаватимуть обладнання, наукові програми та інфраструктуру станції новій команді.
До слова, українські полярники з 30-ї антарктичної експедиції зафіксували унікальну подію – зустріч із королівським пінгвіном. Цей вид є рідкісним гостем у районі станції «Академік Вернадський», адже ці птахи вважаються теплолюбними та зазвичай мешкають за тисячі кілометрів від острова Галіндез.
