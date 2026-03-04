Полярники розпочали перезмінку експедицій на станції «Академік Вернадський»

Команда 31-ї антарктичної експедиції прибула до Антарктиди

Команда 31-ї Української антарктичної експедиції прибула на станцію «Академік Вернадський». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

У Національному антарктичному науковому центрі повідомили, що полярники прибули на острів Галіндез, де розташована українська антарктична станція, пізно ввечері 3 березня за київським часом.

фото: Національний антарктичний науковий центр

«На «Вернадському» почалася перезмінка річних експедицій. Вчора пізно ввечері за київським часом на острів Галіндез, де розташована станція, ступила команда 31-ї Української антарктичної експедиції. Вона має замінити колег з 30-ї УАЕ, які вже рік забезпечують проведення досліджень і функціонування бази», – повідомили у НАНЦ.

фото: Національний антарктичний науковий центр

Полярників і полярниць до станції доставив український науково-дослідний криголам «Ноосфера». Цього разу шлях із чилійського порту Пунта-Аренас до станції «Академік Вернадський» зайняв близько трьох з половиною днів, що є досить швидким переходом для такого маршруту.

фото: Національний антарктичний науковий центр

Найближчим часом команда розпочне розвантаження судна. На станцію необхідно доставити близько 50 тонн вантажів, які потрібні для забезпечення наступного року зимівлі. Через особливості рельєфу морського дна криголам не може підійти безпосередньо до причалів станції. Тому обладнання, продукти та інші необхідні матеріали перевозять на берег моторними човнами.

фото: Національний антарктичний науковий центр

Після завершення розвантаження розпочнеться передача справ між експедиціями. Дослідники та технічні фахівці 30-ї Української антарктичної експедиції передаватимуть обладнання, наукові програми та інфраструктуру станції новій команді.

Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на острові Галіндез біля Антарктичного півострова. Україна отримала станцію від Великої Британії у 1996 році. Відтоді там постійно працюють українські річні експедиції, які проводять дослідження у галузях геофізики, метеорології, біології та вивчення змін клімату. Перезмінка експедицій традиційно відбувається раз на рік під час антарктичного літа, коли погодні умови дозволяють суднам безпечно дістатися станції.

До слова, українські полярники з 30-ї антарктичної експедиції зафіксували унікальну подію – зустріч із королівським пінгвіном. Цей вид є рідкісним гостем у районі станції «Академік Вернадський», адже ці птахи вважаються теплолюбними та зазвичай мешкають за тисячі кілометрів від острова Галіндез.