Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів

Зловмисники скопіювали з бази Центру реєстру 600 тис. записів
Російська розвідка могла отримати адреси політиків та офіцерів

У Литві зафіксували масштабну кібератаку та несанкціоноване підключення до державних реєстрів, внаслідок чого зловмисники скопіювали понад 600 тис. конфіденційних записів. У крадіжці інформації підозрюють спецслужби Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовське видання Delfi.

Повідомляється, що розслідуванням масового витоку вже зайнялося Литовське бюро кримінальної поліції. Слідчі працюють спільно з Міністерством внутрішніх справ, Мін'юстом, Міністерством економіки та інновацій, а також Департаментом державної безпеки.

За даними правоохоронців, кіберзлочинці підключалися до баз даних не лише з-за кордону. Вони змогли використати внутрішні цифрові системи інших литовських установ.

  • Канал витоку: підозрюють, що несанкціонований доступ було здійснено через систему Департаменту міграції при МВС. Саме звідти надходили масові запити до Центру реєстрів.
  • Хто опинився під загрозою: депутат Сейму Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що зловмисники, ймовірно, викрали дані про литовських розвідників, військових офіцерів, окремих топполітиків, державних службовців, а також про низку інших фізичних та юридичних осіб.

Депутат Лаурінас Кащюнас наголосив, що адреси будинків, квартир та заміських садиб силовиків і дипломатів є «особливою інформацією», яку іноземна розвідка може використати для цілого спектра ворожих операцій.

«Зливання адрес може використовуватися для тиску або залякування – наприклад, адресу публікують в інтернеті, закликаючи до насильства, погрожуючи або чинячи інший тиск, як на людину, так і на членів її сім'ї», – зауважив литовський депутат.

  • Стеження та компрометація: знаючи точну адресу, ворожі агенти можуть вивчити щоденну рутину людини, її маршрути пересування та коло контактів.
  • Фізична небезпека: з'являється можливість встановити приховані камери, датчики або техніку для зняття інформації безпосередньо біля житла посадовця.
  • Вербування та шантаж: у деяких випадках ці дані стають інструментом для психологічного тиску та спроб вербування.
  • Кібератаки: точні географічні дані допомагають ефективніше таргетувати локальні Wi-Fi мережі та домашні пристрої для цифрових зломів.

Наразі у Литві триває аудит безпеки всіх державних інформаційних систем для перекриття вразливостей.

«Главком» писав, що у Москві пригрозили зверненням до суду ООН через нібито «заборону» російської мови та «русофобію» у Латвії, Литві й Естонії. У російському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що влада Латвії, Литви та Естонії нібито «забороняє» використання російської мови, «переписує історію» та проводить «каральну політику репресій і залякувань».

Нагадаємо, що глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив: уже за 4–5 місяців Володимир Путін може втратити можливість вести переговори з позиції сили через економічний тиск, великі втрати російської армії та внутрішню нестабільність у РФ.

Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
