У Москві пригрозили зверненням до суду ООН через нібито «заборону» російської мови та «русофобію» у Латвії, Литві й Естонії

Росія планує звернутися до Міжнародного суду ООН для нібито «захисту» прав росіян у країнах Балтії. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ РФ, повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

У російському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що влада Латвії, Литви та Естонії нібито «забороняє» використання російської мови, «переписує історію» та проводить «каральну політику репресій і залякувань».

«Усі спроби врегулювати розбіжності шляхом переговорів є безрезультатними. У зв'язку з цим нам, очевидно, доведеться перевести наші претензії до судового русла шляхом звернення до головного судового органу ООН – Міжнародного суду», – заявив представник МЗС РФ.

Колишній заступник генерального секретаря ООН Сергій Орджонікідзе назвав можливе звернення Росії до суду політичним кроком. «Важко передбачити, коли справа дійде до розгляду і як вона розглядатиметься. Вперше в історії Міжнародного суду там немає нашого судді», – сказав він.

За словами Орджонікідзе, подібний процес може тривати роками. Міжнародний суд ООН розглядає спори між державами відповідно до норм міжнародного права та надає консультативні висновки. Водночас його юрисдикція є факультативною, а сам суд не має механізмів прямого виконання власних рішень.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Балтії обмежили в’їзд для громадян Росії, а також розпочали демонтаж радянських пам’ятників. На цьому тлі російське МЗС неодноразово звинувачувало Латвію, Литву та Естонію у «русофобії».

Нагадаємо, що глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив: уже за 4–5 місяців Володимир Путін може втратити можливість вести переговори з позиції сили через економічний тиск, великі втрати російської армії та внутрішню нестабільність у РФ.