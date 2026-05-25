Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль почав нову кампанію проти країн Балтії. РФ заявила про «утиски росіян»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Кремль почав нову кампанію проти країн Балтії. РФ заявила про «утиски росіян»
Росія захотіла судитися з країнами Балтії через «утиски росіян»
фото: entergauja.com
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Москві пригрозили зверненням до суду ООН через нібито «заборону» російської мови та «русофобію» у Латвії, Литві й Естонії

Росія планує звернутися до Міжнародного суду ООН для нібито «захисту» прав росіян у країнах Балтії. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ РФ, повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

У російському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що влада Латвії, Литви та Естонії нібито «забороняє» використання російської мови, «переписує історію» та проводить «каральну політику репресій і залякувань».

«Усі спроби врегулювати розбіжності шляхом переговорів є безрезультатними. У зв'язку з цим нам, очевидно, доведеться перевести наші претензії до судового русла шляхом звернення до головного судового органу ООН – Міжнародного суду», – заявив представник МЗС РФ.

Колишній заступник генерального секретаря ООН Сергій Орджонікідзе назвав можливе звернення Росії до суду політичним кроком. «Важко передбачити, коли справа дійде до розгляду і як вона розглядатиметься. Вперше в історії Міжнародного суду там немає нашого судді», – сказав він.

За словами Орджонікідзе, подібний процес може тривати роками. Міжнародний суд ООН розглядає спори між державами відповідно до норм міжнародного права та надає консультативні висновки. Водночас його юрисдикція є факультативною, а сам суд не має механізмів прямого виконання власних рішень.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Балтії обмежили в’їзд для громадян Росії, а також розпочали демонтаж радянських пам’ятників. На цьому тлі російське МЗС неодноразово звинувачувало Латвію, Литву та Естонію у «русофобії».

Нагадаємо, що глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив: уже за 4–5 місяців Володимир Путін може втратити можливість вести переговори з позиції сили через економічний тиск, великі втрати російської армії та внутрішню нестабільність у РФ.

Читайте також:

Теги: росія ООН Балтія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог рветься до нових селищ на Покровському напрямку
Битва за Покровськ: де ворог накопичує сили та яку головну ціль обрав для удару (відео)
27 квiтня, 15:13
Партнерство Сирії з Росією ризикує погіршити зв’язки країни з Євросоюзом та США
Росія стала основним постачальником нафти до Сирії
1 травня, 17:54
СБУ уразила один із найбільших НПЗ РФ «Кірішінафтооргсинтез»
СБУ атакувала один із ключових НПЗ РФ та інфраструктуру експорту
5 травня, 14:17
Зеленський: На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії
Росія зірвала перемир'я. Зеленський скликає військових, аби підготувати відповідь
6 травня, 13:10
Найбільший авіахаб РФ – Шереметьєво – наразі працює в обмеженому режимі
Росія закриває аеропорти від Москви до Краснодара: що відомо
7 травня, 03:34
Координати оперативно передавалися Міністерству оборони та бойовим бригадам на передовій
Українські хакери розкрили позиції росіян через Starlink
7 травня, 08:16
Головнокомандувач ЗСУ Сирський назвав фактор, який зриває мобілізаційні плани РФ
Росія втратила більше, ніж змогла набрати. Сирський назвав цифри
20 травня, 15:13
Літак Королівських ВПС Rivet Joint потрапив у небезпечну ситуацію через РФ
Літак Британії опинився за крок до зіткнення з винищувачами РФ
20 травня, 21:50
Масована атака на Київ, Усик переміг нокаутом: головне за ніч 24 травня
Масована атака на Київ, Усик переміг нокаутом: головне за ніч 24 травня
Вчора, 06:02

Політика

Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини в Анкарі
Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини в Анкарі
Глава МЗС Естонії пояснив, чого найбільше боїться Кремль
Глава МЗС Естонії пояснив, чого найбільше боїться Кремль
Кремль почав нову кампанію проти країн Балтії. РФ заявила про «утиски росіян»
Кремль почав нову кампанію проти країн Балтії. РФ заявила про «утиски росіян»
Держсекретар США окреслив подальші кроки Вашингтона стосовно Ірану
Держсекретар США окреслив подальші кроки Вашингтона стосовно Ірану
Президент Фінляндії став фаворитом ЄС для переговорів із РФ
Президент Фінляндії став фаворитом ЄС для переговорів із РФ
Вучич заявив про можливу відставку
Вучич заявив про можливу відставку

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua