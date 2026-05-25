Москва назвала цілі майбутніх ударів по Києву

Масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час

Російське МЗС закликало іноземців виїхати зі столиці України

Збройні сили Російської Федерації розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення». Водночас Москва не забула й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

«У зв'язку з тим, що вищезазначені об'єкти розкидані по всьому Києву, попереджаємо іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якомога швидше покинути місто, а мешканців української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». «Удари у відповідь завдались і будуть завдаватись по Києву», – сказала вона.

Варто зазначити, що Росія регулярно намагається атакувати не лише підприємства оборонно-промислового комплексу, а й цивільні об’єкти. Терором цивільних російський диктатор Володимир Путін хоче замаскувати свою нездатність захистити Росію.

Раніше Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Російська сторона називає цілі «центрами ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

До слова, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.