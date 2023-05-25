Україна має отримати стільки зброї, щоб Росія не змогла розпочати нову агресію – Нуланд

Вікторія Нуланд: «Україна є взірцем демократії не тільки для себе, а й для всього світу»

Україна має отримати настільки потужне озброєння, яке би слугувало не тільки стримуючим фактором, а й не дозволить Росії нову агресію. Про це на Київському безпековому форумі заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає кореспондент «Главкома».

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За словами Нуладно, важливо окреслити «як ми рухаємося від засідання G7 до саміту НАТО і Вільнюсі». Посадовиця назвала три важливі пункти:

Україні знадобиться військова потуга високого класу, яка слугуватиме не тільки стримуючим фактором, а й не дасть можливості Росії на нову агресію;

Йдеться не лише про виживання, а й про процвітання. Причому не тільки для самих українців, а й для інших країн;

Україна є взірцем демократії не тільки для себе, для українців, а й для всього світу.

Нагадаємо, що 25 травня розпочався 15-й щорічний Київський безпековий форум «За нашу і вашу свободу / Fighting for NATO».

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Центральна тема Форуму – набуття членства України в НАТО. У ньому візьмуть участь відомі міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.

До учасників Форуму і всієї України звернуться 43-й президент США Джордж Буш-молодший, прем’єр-міністр Великої Британії у 2019-22 роках Борис Джонсон, прем’єр-міністр Австралії у 2013-15 роках Ентоні Ебботт, заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, помічниця Генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже, президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям, американський філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.