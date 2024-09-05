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Україна має право на самооборону, включно з використанням ракет великої дальності – Столтенберг

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Україна має право на самооборону, включно з використанням ракет великої дальності – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО заявив, що Україна досягла «багато» у своєму наступі на Курську територію Росії, але важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі
фото з відкритих джерел

За словами генсека НАТО, Україна багато чого досягла під час Курської операції

Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії.  Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Осло. 

Столтенберг підкреслив, що Україна досягла значних успіхів у військових операціях, зокрема під час Курської операції. Водночас він зазначив, що важко передбачити подальший розвиток ситуації на фронті.

«Тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації», – зазначив Столтенберг.

Він також висловив задоволення тим, що країни НАТО продовжують надавати Україні військову підтримку, зокрема ракети великої дальності, і що деякі країни пом'якшили свої обмеження для надання цієї допомоги.

Раніше ЗМІ повідомляють, що США близькі до укладення угоди про постачання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибоких територій Росії. Однак для врегулювання технічних питань перед постачання Україні доведеться зачекати кілька місяців.

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Теги: НАТО Єнс Столтенберг

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