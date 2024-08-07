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Болгарія дала дозвіл своїй армії брати участь в підготовці українських військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Болгарія дала дозвіл своїй армії брати участь в підготовці українських військових
Невідомо, скільки болгарських військовослужбовців будуть залучені до навчання українських військових
фото з відкритих джерел

Ухваленням рішення про навчання українських військових, Болгарія «чітко засвідчує свою відданість підтримці України»

Уряд Болгарії дозволив військовослужбовцям болгарських Збройних сил брати участь у місії НАТО з підготовки та надання допомоги Україні в галузі безпеки (NSATU). Про це повідомляє пресслужба уряду.

«Ухваленням цього рішення наша країна чітко засвідчує свою відданість підтримці України, відстоюванню євроатлантичних цінностей та підтверджує солідарність з Альянсом у спільних зусиллях з підтримки міжнародного миру та безпеки», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба болгарського уряду зазначила, що з огляду на близькість війни в Україні до кордонів Болгарії та важливість цього конфлікту для безпеки Європи «внесок нашої країни до NSATU відповідає зусиллям інших держав-членів Альянсу».

Зазначимо, наразі невідомо, скільки болгарських військовослужбовців будуть залучені до навчання українських військових.

Нагадаємо, тимчасовий міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов заявляв, що намагатиметься пришвидшити надання військової допомоги Україні.

Як повідомлялося, Україна може отримати від Болгарії її запаси снарядів, які були визнані надлишковими, а також інше військове обладнання, якщо ці поставки компенсують країни-союзники.

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Теги: військові Болгарія уряд військові навчання НАТО

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