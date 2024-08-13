Протистояння із Росією. Журналісти The Times назвали слабке місце НАТО

Незахищені Аландські острови в Балтійському морі вже давно є прогалиною для НАТО у Європі. Ремілітаризація може перетворити їх на один із ключових засобів захисту Заходу

Аландські острови в Балтійському морі є демілітаризованими – цей статус звільняє місцевих жителів від державної служби й не дозволяє Фінляндії утримувати гарнізон на одній з найбільш стратегічних частин свого узбережжя. Незахищені острови, які контролюють доступ до Фінської та Ботнічної заток, є своєрідним вразливим місцем на Балтиці, яке також називають «озером НАТО» після вступу Швеції та Фінляндії до оборонного Альянсу минулого року. Про це пише The Times.

«Фінляндія – це ключ до оборони Північної Європи, а острови – це чорний хід для оборони Фінляндії. Демілітаризований статус вигідний лише Росії», – каже фінський депутат Європарламенту від правлячої Національної коаліційної партії й колишній генерал-майор фінських збройних сил Пекка Товері.

Аландські острови – архіпелаг в Балтійському морі на вході в Ботнічну затоку, автономія у складі Фінляндії, населена фінськими шведами і має особливий демілітаризований та мономовний статус. Чисельність населення архіпелагу становить 30 005 осіб. 18 березня 1809 року під час Російсько-шведської війни російський корпус під командуванням князя Багратіона зайняв Аландські острови, які після закінчення війни у складі Великого князівства Фінляндського були приєднані до Російської імперії. У 1856 році Паризький мирний договір присвоїв Аландським островам статус демілітаризованої зони, який зберігається і зараз. Однак російські військові частини стояли на островах до 1917 року. Ключове положення островів у Балтійському морі визначило те, що однією з умов Угоди СРСР і Фінляндії про Аландські острови, після Радянсько-фінської війни1939–1940 років, було створення радянського консульства в Марієгамні (російське консульство існує там і донині).

Фінляндія зберегла призов на військову службу після закінчення холодної війни й має найбільшу армію воєнного часу в Європі. Але високопоставлені військові зазначають, що, попри укріплення вздовж кордону з Росією, Фінляндія імпортує 95% своїх товарів морем і майже повністю покладається на протоки, що оточують Аландські острови, щоб підтримувати зв'язок зі світом.

Фінляндія не поспішає ремілітаризувати Аландські острови. «Звичайно, є вразливі місця. Але Сили оборони Фінляндії враховували їх протягом десятиліть. Зараз вони беруться до уваги в оборонному плануванні НАТО. Я не передбачаю жодних змін у статусі. Якби зміни відбулися, вони, очевидно, мали б бути узгоджені з нашими друзями й партнерами», – зазначає міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Ті ж договори, які вимагають демілітаризації, також зобов'язують Фінляндію захищати Аландські острови в разі нападу на них, і хоча фінські сили оборони не можуть проводити навчання на самому архіпелазі, військові експерти відзначають часті військові навчання у фінських прибережних районах, які мають надзвичайну схожість з географічним розташуванням островів.

Нагадаємо, фінський парламент 1 липня одноголосно схвалив Угоду про співпрацю в галузі оборони (DCA) між Фінляндією та США. Відповідно до угоди північноєвропейська країна відкриє 15 своїх військових баз для потенційного використання силами США, а також дозволить їм розміщувати у Фінляндії американських військовослужбовців, озброєння, боєприпаси та військове обладнання. Крім того, угода передбачає створення певних військових зон, що включають об'єкти, доступ до яких матиме лише американський військовий персонал.