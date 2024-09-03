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Союзники України мають труднощі при виконанні своїх обіцянок – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Союзники України мають труднощі при виконанні своїх обіцянок – Bloomberg
Не всі союзники України можуть виконати свої зобов'язання
фото із відкритих джерел

Кілька союзників України у НАТО ще не виконали зобов'язання

Союзники України зазнають труднощів при виконанні своїх обіцянок, даних цього року, щодо зміцнення систем протиповітряної оборони країни. Про це пише видання Bloomberg.

«Кілька союзників по НАТО ще не виконали зобов'язання, підтверджені на саміті альянсу у Вашингтоні в липні... Економіка Росії змогла виробляти ракети та боєприпаси в темпі, який часто випереджає здатність українських союзників постачати зброю», – повідомило агентство.

Крім того, Bloomberg повідомляє, що зараз Україна втратила значну частину своїх енергетичних потужностей. Громадяни все більше покладаються на дизельні генератори, борючись із тривалими відключеннями електроенергії. А перспектива відновлення електропостачання до початку опалювального сезону стає дедалі сумнівнішою.

До слова, скасування обмежень на використання західної зброї, що постачається країнами ЄС в Україну для захисту від російської агресії, залишатиметься компетенцією національних урядів країн ЄС. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками неформальної Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

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Теги: економіка Україна боєприпаси НАТО

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