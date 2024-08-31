Генсек НАТО назвав операцію ЗСУ в Курській області законною

НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани України і не відігравало в них жодної ролі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області є законною. Про це пише Reuters.

«Україна має право на самооборону. І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні», – заявив Столтенберг.

За його словами, НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани України і не відігравало в них жодної ролі.

Столтенберг також наголосив, що Україна ризикує, просуваючись на російську територію. Проте, за його словами, Київ сам вирішує, як проводити свою військову кампанію.

«Президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим російським атакам через кордон. Як і всі військові операції, це пов'язано з ризиками. Але це рішення України, як захищати себе» , – сказав він.

Нагадаємо, у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою.

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни, просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.