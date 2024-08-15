Понад півмільйона військових НАТО перебувають у стані підвищеної боєготовності

У НАТО не бачать загрози нападу на будь-яку країну альянсу

Понад 500 тис. військовослужбовців країн НАТО перебувають у стані підвищеної боєготовності. Про це повідомив голова Військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер в інтерв'ю агентству PAP.

«НАТО реалізувала найкомплексніші плани оборони з часів «холодної війни» і сили альянсу активно тестують і вдосконалюють ці плани. Наразі у нас перебуває понад 500 тис. військовослужбовців у стані підвищеної боєготовності», – сказав Бауер.

Він додав, що союзники також погодилися посилити українську протиповітряну і протиракетну оборону. «Важливим кроком є створення нової бази протиракетної оборони Aegis Ashore у Польщі. Ми є частиною найсильнішого альянсу у світі. І нам потрібно зробити його ще сильнішим», – наголосив адмірал.

Крім того, він заявив, що в НАТО не бачать загрози нападу на будь-яку країну альянсу.

«Наразі ймовірність неминучого військового нападу на будь-кого із союзників із НАТО, включно з Польщею або країнами Балтії, невелика», – сказав Бауер.

Водночас Бауер зазначив, «ми бачимо тривожну картину агресивної поведінки з боку Росії».

«Ми розгорнули боєздатні сили на східному фланзі, посилили передову оборону і збільшили здатність альянсу швидко посилити будь-якого союзника, який опинився під загрозою», – додав адмірал.

Нагадаємо, командир регіонального командування «Гамбург», капітан морського флоту Міхаель Гісс заявив, що Німеччина має бути готовою до потенційного військового конфлікту через п’ять років.

Гісс зауважив, що протягом 30 років після закінчення холодної війни й поділу Німеччини німецькі жителі хотіли насолоджуватися «мирними дивідендами» та й зараз в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

«Але мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі», – попередив командувач. На його переконання, країна повинна бути готовою до війни.