Країни НАТО підтвердили збільшення допомоги Україні: заява Столтенберга

Союзники «рішуче засудили невибіркові удари Росії» по цивільних та інфраструктурі

Члени Північноатлантичного договору на засіданні Ради Україна – НАТО підтвердили свої зобов’язання посилити оборону України після масованої російської атаки 26 серпня. Про це повідомляється на сайті НАТО.

Засідання було скликане на прохання України. На ньому союзники «рішуче засудили невибіркові удари Росії» по цивільних та інфраструктурі та підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні.

«Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу», – закликав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У НАТО нагадали, що на липневому саміті у Вашингтоні багато членів Альянсу оголосили, що надішлють Україні додаткові системи протиповітряної оборони, включно з більшою кількістю батарей Patriot. Також члени Альянсу погодилися, що разом вони нададуть щонайменше 40 мільярдів євро допомоги у сфері безпеки в наступному році.

Крім того, члени Альянсу погодилися координувати безпекову допомогу та підготовку для України, а нове командування НАТО, яке почне працювати у вересні, візьме на себе ці завдання.

Як повідомлялося, деякі країни-учасниці НАТО не встигають виконати обіцянки стосовно прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання Україні. Про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела.