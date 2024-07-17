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Столтенберг офіційно призначив представника НАТО в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Столтенберг офіційно призначив представника НАТО в Україні
До призначення Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування
фото: НАТО

Патрік Тернер почне виконувати свої обов'язки в Києві у вересні 2024 року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 17 липня, оголосив про призначення Патрика Тернера старшим представником Альянсу в Україні. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Патрік Тернер почне виконувати свої обов'язки в Києві у вересні 2024 року. Як старший представник він очолюватиме представництво Альянсу в Україні, «діятиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою в Києві», а також координуватиме зусилля НАТО і «надаватиме Альянсу оцінки і поради щодо ситуації в Україні».

До призначення Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.

«Для мене велика честь бути призначеним на посаду старшого представника НАТО в Україні. З нетерпінням чекаю можливості очолити представництво НАТО і тісно співпрацювати з українською владою, а також з членами і партнерами Альянсу задля надання підтримки Україні з боку НАТО», – прокоментував Тернер.

Як повідомлялося, НАТО призначить свого представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом.

До слова, високопоставлений представник Північноатлантичного альянсу в Києві підтримуватиме зусилля України з реформування оборонної сфери, доки країна зможе приєднатися до НАТО.

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Теги: НАТО Єнс Столтенберг

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