Президент Чехії допускає вступ України в НАТО з тимчасово окупованими територіями

Президент Чехії нагадав про приклад Німеччини, яку прийняли в Альянс у 1955 році, хоча частина її території була під окупацією СРСР

Чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією. Про це він сказав у спільному інтерв’ю чеським виданням Novinky та Pravo.

Павел вважає, що повне відновлення контролю України над всією територією не є «обов'язковою умовою» членства в НАТО.

«Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент», – пояснив він.

Президент Чехії нагадав про приклад Німеччини, яку прийняли в Альянс у 1955 році, хоча частина її території була під окупацією Радянського Союзу до 1990-го.

«Тому я думаю, що є рішення і технічне, і юридичне, щоб дозволити Україні вступити в НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт з Російською Федерацією», – зазначив Павел, додавши, що це можливо тільки після початку переговорів між Києвом та Москвою. Він підкреслив, що демократичні країни повинні розглядати окуповані Росією території України лише як тимчасово окуповані.

До слова, понад 500 тис. військовослужбовців країн НАТО перебувають у стані підвищеної боєготовності. Про це повідомив голова Військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер.

Також Міністерство оборони Чехії вивчає практичний досвід та юридичний бік створення у Польщі «Українського легіону». Про це заявила у програмі Interview ČT 24 заявила міністр оборони країни Яна Чорнохова.