Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Чехії допускає вступ України в НАТО з тимчасово окупованими територіями

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Президент Чехії допускає вступ України в НАТО з тимчасово окупованими територіями
Павел підкреслив, що демократичні країни повинні розглядати окуповані Росією території України лише як тимчасово окуповані
фото: Олександр Брамський/Суспільне

Президент Чехії нагадав про приклад Німеччини, яку прийняли в Альянс у 1955 році, хоча частина її території була під окупацією СРСР

Чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією. Про це він сказав у спільному інтерв’ю чеським виданням Novinky та Pravo.

Павел вважає, що повне відновлення контролю України над всією територією не є «обов'язковою умовою» членства в НАТО.

«Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент», – пояснив він.

Президент Чехії нагадав про приклад Німеччини, яку прийняли в Альянс у 1955 році, хоча частина її території була під окупацією Радянського Союзу до 1990-го.

«Тому я думаю, що є рішення і технічне, і юридичне, щоб дозволити Україні вступити в НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт з Російською Федерацією», – зазначив Павел, додавши, що це можливо тільки після початку переговорів між Києвом та Москвою. Він підкреслив, що демократичні країни повинні розглядати окуповані Росією території України лише як тимчасово окуповані.

До слова, понад 500 тис. військовослужбовців країн НАТО перебувають у стані підвищеної боєготовності. Про це повідомив голова Військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер.

Також Міністерство оборони Чехії вивчає практичний досвід та юридичний бік створення у Польщі «Українського легіону». Про це заявила у програмі Interview ČT 24 заявила міністр оборони країни Яна Чорнохова.

Читайте також:

Теги: міністр НАТО президент кордон конфлікт Петр Павел

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віцепрезидентка США Камала Гарріс має намір брати участь у виборах президента замість Байдена
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
Зеленський не вперше вносить зміни до закону, які дозволяють призначати військових на деякі державні посади під час воєнного часу
Зеленський значно розширив державні посади, на які можна призначити військових
23 липня, 18:27
Сьогодні відзначають день фінансового працівника
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:11
Організатори Олімпіади-2024 у Франції вибачилися за шоу на церемонії відкриття
Організатори Олімпіади у Парижі перепросили за пародію на «Таємну вечерю»
29 липня, 01:42
Експерти знайшли суттєві прогалини в оборонній стратегії США
Чи готові США до повномасштабної війни? Комісія Конгресу зробила висновок
30 липня, 17:29
Путін зустрів у аеропорту звільнених росіян
The Washington Post розповіла, чим обмін в'язнями між РФ і Заходом налякав Україну
3 серпня, 13:26
Евакуація людей з прикордоння Сумської області
Оголошено евакуацію із п'яти громад Сумського району
7 серпня, 18:12
Президент подякував воїнам за наповнення українського обмінного фонду
Сили оборони впродовж трьох днів активно наповнюють обмінний фонд – Зеленський
9 серпня, 19:29
Метеорологічні вишки, які збирають дані про швидкість вітру, температуру та атмосферний тиск також використовувались шпигунами
Іноземні розвідники збирали інформацію в Китаї за допомогою метеостанцій
Сьогодні, 13:14

Політика

Шольц відреагував на повідомлення ЗМІ про можливе скорочення допомоги Україні
Шольц відреагував на повідомлення ЗМІ про можливе скорочення допомоги Україні
Президент Чехії допускає вступ України в НАТО з тимчасово окупованими територіями
Президент Чехії допускає вступ України в НАТО з тимчасово окупованими територіями
Масштабна пожежа на нафтобазі в Ростовській області: з’явився новий супутниковий знімок
Масштабна пожежа на нафтобазі в Ростовській області: з’явився новий супутниковий знімок
Використання данської зброї на території РФ: міністр Расмуссен зробив заяву
Використання данської зброї на території РФ: міністр Расмуссен зробив заяву
Суд РФ ув’язнив на 10 років харківського тракториста у справі про «шпигунство»
Суд РФ ув’язнив на 10 років харківського тракториста у справі про «шпигунство»
The Times назвав головні переваги українських військ на Курщині
The Times назвав головні переваги українських військ на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Путін відкрито визнав кризу у війні
51K
Загинув під час виконання бойового завдання у Суджанському районі. Згадаймо Віталія Силку
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
31K
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
19K
У передмісті Києва пролунав вибух
14K
«Німці все бачать». Доброволець Євген Лешан про лікування у ФРН і зміни у ставленні до українців

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua