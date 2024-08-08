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НАТО захищатиме Україну від російських ракет? Зеленський розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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НАТО захищатиме Україну від російських ракет? Зеленський розповів деталі
Президент обговорив спільні можливості з партнерами захисту від ударів російських ракет та дронів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, Україна разом з країнами-сусідами з НАТО може додати більше безпеки для усієї Європи

Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети та дрони. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, він провів нараду з міжнародниками з Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, військовими, Головним управлінням розвідки та чиновниками Офісу президента. Головною темою обговорень стала взаємодія з країнами НАТО, у тому числі з сусідами в регіоні, які є частиною Альянсу.

Очільник України зазначив, що разом з країнами-сусідами з НАТО можна додати більше безпеки та стабільності для регіону та усієї Європи. Тому потрібні практичні кроки.

«Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет та дронів – ми працюємо над реалізацією», – каже президент.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн офіційно запропонує створити власні системи ППО та кібероборони Євросоюзу.

Як повідомлялося, Польща не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

До слова, Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.

Читайте також: Чи буде Польща збивати російські ракети? Білий дім зробив заяву
Теги: системи ППО війна НАТО Володимир Зеленський президент російська ракета

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