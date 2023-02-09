Україна може розраховувати на Францію у розбудові миру – Макрон
Очільник Франції запевнив, що його країна продовжить зусилля з доставки зброї
Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що Франція хоче допомагати Україні у війні з Росією і таким чином спільно будувати безпечний простір для всього світу. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає BFMTV.
«Ми хочемо разом будувати мир, мир, який буде справедливим для України, її народу, його мужності…І який дає змогу будувати простір безпеки для всіх», – виголосив Еммануель Макрон.
Він додав, що Франція та Європейський Союз хочуть продовжити «зусилля» з доставки зброї.
Крім того, президент Франції звернувся до українського колеги зі словами: «Ваша мужність, ваша прозорість і ваша відданість справі вражають».
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією. Під час зустрічі Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну.
До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії.
Коментарі — 0