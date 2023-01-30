Макрон відповів на питання про винищувачі для України

Президент Франції не виключає можливості поставки українській армії літаків, якщо це не послаблятиме французьке військо

Під час візиту до Гааги президент Франції Еммануель Макрон був змушений відповідати на питання журналістів щодо можливих поставок винищувачів України. Про це повідомили на BFM TV.

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«В принципі, нічого не заборонено», – дипломатично заявив Еммануель Макрон. А після цього додав кілька уточнень. Зокрема, таке рішення, якщо воно буде прийнято у Парижі, не повинно бути «ескалаційним». До того ж, наслідки його прийняття «не мають послабити французьку армію».

«Будемо дивитися в кожному конкретному випадку», — резюмував пан Макрон.

Нагадаємо, що після того, як справа передачі міжнародними партнерами танків для ЗСУ, рушила з місця, все більше високопосадовців в Україні та поза її межами стали наголошувати на необхідності надання нашій армії ще й винищувачів.

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Приміром, колишній президент України Петро Порошенко заявив про те, що «змінити правила гри» у війні можуть реактивні винищувачі. Він закликав негайно запускати програми підготовки українських пілотів і готуватися до доставки літаків в Україну.

Певні країни вже відреагували. Сьогодні стало відомо про те, що Польща готова передати Україні винищувачі (але за умови проведення такої передачі в координації з НАТО).

Також у понеділок, 30 січня, прем'єр-міністр Марк Рютте Нідерландів заявив, що його країна готова розглянути запит України на постачання літаків F-16. Він додатково наголосив на тому, що немає жодних табу на підтримку України для перемоги у війні з Росією. Тож ця країна після «танкової коаліції», ймовірно, зможе приєднатися до «літакової коаліції» навколо України.

Дуже обережна у своїх заявах Велика Британія з її формулюванням про те, що вона «може надати Україні винищувачі, але після виведення російських військ».

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Поки країни-партнери на державному рівні утримуються від конкретних обіцянок, за кордоном активізувалися виробники техніки. Днями компанія Lockheed Martin (випускає винищувачі F-16) заявила, що готова задовольнити попит на свою продукцію з боку європейських союзників, які мають намір реекспортувати літаки в Україну.