Прем'єр Естонії Кая Каллас подала у відставку

Каллас продовжить виконувати обов'язки глави уряду до приходу до влади нового уряду

Уряд на чолі з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас подали у відставку. Зокрема, Каллас вже віднесла заяву про відставку президенту Алару Карісу в Кадріорг. Про це повідомляє ERR.

Каллас продовжить виконувати обов'язки глави уряду до приходу до влади нового уряду. Каллас висловила сподівання, що новий уряд буде сформовано досить скоро.

Каллас обіймала посаду прем'єр-міністра з січня 2021 року. За її словами, це був дуже складний час, оскільки вона розпочала роботу в Covid-19.

«Я, напевно, єдиний прем'єр-міністр, який одразу після складання присяги уряду перейшов до засідання кабінету міністрів, де рішення потрібно було приймати негайно. Не було абсолютно ніякого періоду амністії», – згадує Каллас.

Озираючись назад, Каллас оцінив, що його уряд добре впорався з косовською кризою, різні огляди ВООЗ показали, що естонське суспільство було досить вільним, а кількість жертв була досить низькою.

Каллас каже її уряд зміг досягти значного прогресу в Естонії, прийняти рішення, які раніше не приймалися, наприклад, перехід на естонськомовну освіту та зміцнення національної оборони.

«Безумовно, є речі, про які я шкодую, але зараз не час про це говорити. Але колись, коли я напишу свою книгу, я викладу всі ці речі. Зараз всі інші все ще висвітлюють тільки негатив», – розповіла вона.

Каллас побажала новому уряду сили і сміливості приймати рішення, які «не є популярними, але які необхідно приймати для того, щоб Естонія проіснувала».

Як повідомлялося, естонський прем'єр-міністр Кая Каллас може очолити в новій Єврокомісії службу з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що необхідності посилити військову підтримку України, щоб забезпечити її перемогу.