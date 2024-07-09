Очільник МОЗ назвав країни, які готові прийняти дітей з «Охматдиту» на лікування

Раніше Німеччина заявила, що прийме на лікування дітей після удару РФ по «Охматдиту»

Віктор Ляшко: До України звертались зокрема США, Італія, держави Балтії

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко назвав держави, які висловили готовність прийняти українських дітей з київської лікарні «Охматдит», у яку 8 липня росіяни поцілили ракетою. Про це він повідомив у етері телемаратону.

За його словами, до України звертались зокрема США, Італія, держави Балтії.

«Всі балтійські країни. Італія вже звернулась. Стелла Киріакідес, яка координує всю допомогу по Європейському Союзу, звернулась. Польща готова допомогти... Сполучені Штати Америки готові. Тобто, велика кількість запитів», – сказав міністр.

Водночас Ляшко підкреслив, що лікарі Охматдиту зараз надають допомогу своїм пацієнтам, співпрацюючи з різними клініками: «На період відновлення основного корпусу ми їх релокуємо на базу інших закладів охорони здоров'я, де вони будуть командами працювати».

Нагадаємо, заступник голови представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло заявив, що ЄС допоможе з відновленням дитячої лікарні «Охматдит», яку обстріляли ракетами російські окупанти.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після ракетного удару РФ по «Охматдиту» отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим. Так, під час сьогоднішнього засідання уряду було виділено 100 млн грн. Також за добу українці задонатили на збір від ініціативи United24 та monobank на відновлення дитячої лікарні «Охматдит» понад 260 млн грн.

У понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».