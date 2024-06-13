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Politico назвало головного претендента на посаду головного дипломата ЄС після Борреля

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Politico назвало головного претендента на посаду головного дипломата ЄС після Борреля
Politico: Каллас має вигляд дуже хорошого вибору для європейських лібералів
фото з відкритих джерел

Також передбачають інші прізвища топ-керівників Євросоюзу

Естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас може очолити в новій Єврокомісії службу з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Про це пише Politico з посиланням на власні джерела в колах європейської дипломатії.

Зазанчається, що в Євросоюзі вже починає прослідковуватися загальний погляд щодо кандидатів на ключові посади в керівництві ЄС: Урсулу фон дер Ляєн залишать президентом Єврокомісії, а Роберту Метсолу – вдруге оберуть президентом Європарламенту.

Португальського експрем'єра Антоніу Кошту вважають кандидатурою на посаду голови Європейської ради, яку зараз обіймає Шарль Мішель, а на посаду головного європейського дипломата ЄС розглядають прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас.

Щодо естонської політикині «найбільше невизначеності», але є великі шанси, що це буде саме Каллас – яскрава прем'єрка зі Східної Європи. Як зазначили джерела видання, вона має вигляд дуже хорошого вибору для європейських лібералів. Сама Каллас казала, що не проти обійняти цю посаду.

Спочатку критики її кандидатури висловлювалися проти через її «яструбину» позицію щодо РФ. Вони вважали, що Каллас може зосередитися на проблемах Східної Європи і залишить поза увагою Близький Схід і Африку. Але до теперішнього часу ця точка зору зникла і зараз є думка, що Каллас ідеально підходить на цю посаду з «географічної, політичної та дипломатичної точок зору».

За словами джерел видання, більш конкретні домовленості мають відбутися на неформальній вечері лідерів країн-членів ЄС 17 червня. А от формальна домовленість з'явиться не раніше зустрічі лідерів 27-28 червня.

Нагадаємо, основним завданням Євросоюзу у сфері безпеки щодо України є її членство в ЄС. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає The Guardian.

Дипломат зазначив, що найбільш суттєві геополітичні виклики, що стоять перед ЄС на сьогодні, пов'язані з Україною, Сектором Гази, глобальним Півднем і обороною.

До слова, Війна в Україні може закінчитися всього за кілька тижнів. Для цього країнам Заходу потрібно відмовитися від військової допомоги Києву. Про це на лекції в Оксфордському університеті заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. Однак Європа зробить усе можливе, щоб надати українцям військову та політичну підтримку, – наголосив він.

Дипломат також зазначив, що країни ЄС не єдині у своїй політиці щодо Росії, підкресливши, що деякі, як і раніше, вважають її союзником. За його словами, є держави-члени ЄС, які досі не поділяють єдиної солідарності з Україною, навівши як приклад вето угорського прем'єра Віктора Орбана, який у такий спосіб відтермінував пакет допомоги Україні.

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Теги: війна Європа політика Україна Кая Каллас Боррель

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