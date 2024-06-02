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У нас немає плану Б, якщо Україна впаде – прем'єрка Естонії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У нас немає плану Б, якщо Україна впаде – прем'єрка Естонії
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заязначила, що уряд Естонії виділяє на підтримку України понад 1% ВВП
фото з відкритих джерел

«Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть без (Ред. – частини) території, то це буде перемогою, тому що вона буде під парасолькою НАТО», – Каллас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що необхідності посилити військову підтримку України, щоб забезпечити її перемогу. Про це повідомляє BBC.

Говорячи про допомогу Україні у протистоянні російському вторгненню, Каллас підкреслила: «У нас немає «плану Б»» на випадок перемоги РФ, тому що тоді ми перестанемо зосереджуватися на «плані А».

За словами прем'єр-міністра Естонії, перемога України – це не лише територія.

«Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть без (Ред. – частини) території, то це буде перемогою, тому що вона буде під парасолькою НАТО», – сказала Каллас.

Прем'єрка також наголосила, що в Естонії розуміють: щойно бойові дії в Україні припиняться, Володимир Путін зверне свою увагу на країни Балтії, прагнучи повернути їх під контроль Москви. 

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що страх з боку партнерів заважає надавати Україні достатню військову підтримку.

«Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх», – зазначила прем'єрка.

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Теги: росія НАТО війна Естонія Україна Європейський союз Кая Каллас

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