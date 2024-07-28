Адміністрація Байдена засуджує ракетний обстріл стадіону в Ізраї

Обстріл спортивного поля Вашингтон назвав «жахливим»

Адміністрація президента США рішуче засудила вчорашній ракетний обстріл стадіону в районі Мадждал-Шамс на Голанських висотах, внаслідок якого загинули 11 людей та десятки отримали поранення. Білий дім назвав цей акт «жахливим» та підтвердив непохитну підтримку Ізраїлю у боротьбі з тероризмом. Про це повідомляє Reuters.

«Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною та непохитною проти всіх підтримуваних Іраном терористичних угруповань, включаючи ліванську «Хезболлу», – заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США рішуче підтримують Ізраїль у протистоянні всім терористичним угрупованням, які підтримує Іран, включаючи«Хезболлу» , яку Тель-Авів звинуватив у цьому нападі.

Нагадаємо, 21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп зустрінуться на президентських дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News.Заплановані дебати проводитиме телеканал ABC News, але раніше Трамп наполягав, аби їх проводив більш консервативний канал Fox News. Також ABC News Трамп назвав «блазнем».