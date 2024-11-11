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Уряд Японії у повному складі пішов у відставку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
У Японії відбудись урядові зміни
фото із відкритих джерел

Перший кабінет міністрів Сігеру Ісіби подав у відставку

Уряд Японії у повному складі пішов у відставку перед виборами прем'єр-міністра в парламенті країни. Про це повідомляє агентство Kyodo.

«Перший кабінет міністрів Сігеру Ісіби подав у відставку на позачерговому засіданні», – йдеться у матеріалі. Вибори прем'єр-міністра пройдуть на особливій сесії парламенту за підсумками виборів, що відбулися 27 жовтня, у ключову нижню палату.

Незважаючи на значну втрату місць у парламенті правлячою Ліберально-демократичною партією та її партнером по коаліції партією «Комейто» – ЛДП отримала 191 місце замість 247, «Комейто» – 24 замість 32, Ісіба має багато шансів бути переобраним на цю посаду. Водночас, швидше за все, голосування у парламенті пройде у два тури, оскільки в першому турі жодному кандидату не вдасться набрати більше половини голосів.

Якщо Ісіба знову стане прем'єр-міністром, то він сформує новий кабінет міністрів. Очікується, що його склад майже не зміниться – у ньому будуть три заміни, пов'язані із підсумками виборів: міністра юстиції, міністра сільського господарства та міністра транспорту. Після цього новий склад уряду буде затверджено імператором Нарухіто.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба розпустив Палату представників, що відкрило шлях до проведення загальних виборів 27 жовтня. Це рішення Ісіба ухвалив через вісім днів після вступу на посаду. 

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Теги: вибори Японія політика уряд

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